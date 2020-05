In der Saison 2011/2012 debütierte der damals 20-jährige Steinhart als junges Talent für den TSV 1860 in der 2. Bundesliga. Mittlerweile ist der Linksverteidiger gereift und gestandener Stammspieler bei den Löwen. An seiner Frisur hat sich nicht allzu viel geändert, dafür trägt Steinhart mittlerweile einen leichten Bart.

Stefan Lex

Fotos: imago images / Schreyer - imago images / MIS

Äußerlich hat sich Stefan Lex über die Jahre kaum verändert. 2013, am Anfang seiner Profikarriere bei der SpVgg Greuther Fürth, war lediglich sein Bartwuchs noch nicht so ausgeprägt. Sein verschmitztes Lächeln als junges Talent, ist mittlerweile in die Souveränität eines Führungsspielers der Sechzger übergegangen.

Aaron Berzel

Fotos: imago images / Matthias Koch - imago images / MIS

Deutlich größer ist die Veränderung bei Aaron Berzel. 2012 im Trikot des SV Babelsberg 03 hatte der damals 20-Jährige die Haare noch frech nach oben gegelt und deutlich länger. Inzwischen trägt der Abwehrspieler auch mehr Bart.

Quirin Moll

Fotos: imago images / Lackovic - imago images / MIS

Auch Quirin Moll hat sich über die letzten Jahre stark verändert. Als 21-jähriger Youngster der SpVgg Unterhaching hatte seine Frisur 2012 noch einen deutlichen Rotstich. Mittlerweile sind sie braun und etwas kürzer. Zudem ist der Bart deutlich ausgeprägter.

Daniel Wein

Fotos: imago images / Christian Schroedter - imago images / MIS

2012 standen die Haare von Daniel Wein im Trikot der U18-Nationalmannschaft noch nach oben ab. Seit einigen Jahren kämmt er sie sich strikt zur Seite.

Hendrik Bonmann

Fotos: imago images / Otto Krschak - imago images / MIS

Sein junges Alter sah man 2013 dem deutschen U19-Torwart Hendrik Bonmann auch deutlich an. Nach seinen Stationen bei Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund ist der Schlussmann der Löwen nicht nur sportlich, sondern auch äußerlich gereift.

Herbert Paul

Fotos: imago images / Zink - imago images / MIS

Die Frisuer von Herbert Paul über die Jahre hinweg verändert. 2013 als 19-Jähriger bei der SpVgg Greuther Fürth hatte er die Haare seitlich abrasiert, mittlerweile lässt der Rechtsverteidiger seine Locken etwas wachsen.

Timo Gebhart

Fotos: firo / Augenklick - imago images /foto2press

Auch die Frisur des mittlerweile 31-jährigen Timo Gebhart hat sich im Vergleich zu früher gewandelt. Die Haare, die er 2008 noch auf dem Kopf hatte, sind aufs Kinn gewandert. Seit ein paar Jahren trägt er eine Glatze.