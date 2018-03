Für die Opposition war Seehofer am Montag wenig ergiebig. Der Umgang mit einem Skandal wie dem um salmonellenverseuchte Eier aus dem Großbetrieb Bayern-Ei in Niederbayern sei in erster Linie Sache des zuständigen Ressortministers, sagte der ehemalige Ministerpräsident und meinte damit den früheren Umweltminister Marcel Huber (CSU) sowie die Amtsinhaberin Ulrike Scharf (CSU).