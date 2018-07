Als WM-Experte im Einsatz gewesen ARD-Kritik an Lahm: "Noch deutlichere Einschätzungen gewünscht"

Man werde mit Lahm "sicherlich noch einmal grundsätzlich über unsere gemeinsamen Sendungen sprechen", kündigte Balkausky an, "bislang gab es dazu allerdings noch keine Möglichkeit". Ob es eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird, ist offen. "Wie wir uns in Zukunft aufstellen, werden wir im Anschluss an die WM in Ruhe und gemeinsam mit den ARD-Sportchefs besprechen und entscheiden", sagte Balkausky.