Als Verkäuferin bei Karstadt Hätten Sie es geahnt? Hier versteckt sich ein TV-Star

Ab dem 21. November sucht Sylvie Meis (40) in ihrer ersten eigenen TV-Show "Sylvies Dessous Models" bei RTL das perfekte Dessous-Model. Die Niederländerin ist neben ihrer TV-Karriere bekanntlich auch als Dessous- und Bikini-Designerin tätig. Für den Launch ihrer neuen Kollektion "S by Sylvie Designs" ließ sich die erfolgreiche Unternehmerin jetzt etwas ganz Besonderes einfallen. Mit einer versteckten Kamera war Meis bei Karstadt in der Hamburger Mönckebergstraße als Verkäuferin im Einsatz.