Bei der Promi-Ausgabe der Quizshow am Montagabend benötigte jetzt Komiker Chris Tall seine Hilfe. "Welche ist die einwohnerreichste Stadt Deutschlands, die noch nie einen Erstligisten im Männerfußball stellte?" Waldi musste sich zwischen Bonn, Dresden, Fürth und Saarbrücken entscheiden und ließ sich sehr viel Zeit. Kurz vor Ende der ablaufenden 30 Sekunden sagte er, dass Bonn und Fürth noch nie in der ersten Liga waren. Das stimmt nicht! 2012 bis 2013 spielte Spielvereinigung Greuther Fürth in der ersten Fußball-Bundesliga!