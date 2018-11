Als Synchronsprecher "Alles was zählt"-Star Bela Klentze ist Teil von "Game of Thrones"

Die Arbeit als Synchronsprecher stelle ihn vor ganz andere Herausforderungen, so Klentze: "Synchronarbeit mache ich seit acht Jahren. Inhaltlich kann ich mich nie wirklich vorbereiten, weil man das Skript erst vor Ort bekommt, die Folge sieht und dann sprechen muss. Das ist ziemlich heftig, weil man in kürzester Zeit auf den Punkt liefern muss." Von "Game of Thrones" habe er selbst bislang aber aus Zeitgründen nur die erste Staffel gesehen. Außerdem werde er in der kommenden achten Staffel nicht vertreten sein, da er zum Zeitpunkt der Sychronisationsarbeiten für "Let's Dance" trainierte und parallel für "Alles was zählt" drehte.