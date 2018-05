Als Mutter überfordert Charlize Theron: Bei ihrem ersten Kind ist sie fast verzweifelt

"Diese Verzweiflung kommt mir bekannt vor, auch wenn ich keine Geburt am eigenen Leib erlebt habe. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich nach so einer Prozedur gleich um mein Kleines kümmern sollte. Ich war auch so schon vor lauter Schlafmangel im Delirium." Vor allem bei ihrem ersten Kind habe sie Angst gehabt, "dass ich es umbringe", so Theron. Sie habe sich nur gedacht: "Ich muss dafür sorgen, dass es am Leben bleibt."