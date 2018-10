Als Gast-Chefredakteur Herbert Grönemeyer: Das wirft er Kanzlerin Merkel vor

Die Suche nach seiner eigenen Identität führte Grönemeyer dabei in seine Heimat Bochum. Außerdem verrät er seine Lieblingskochrezepte. Zudem hat der 62-Jährige seine Freunde und Bekannten gefragt, was für sie der Begriff "Leichtsinn" bedeutet. Es antworten unter anderem Günther Jauch (62), Anke Engelke (52), Toni Kroos (28), Harald Schmidt (61), Judith Holofernes (41), Anne Will (52), Robert Wilson (77) und Anton Corbjin (63) mit persönlichen Geschichten und Bildern. Außerdem kommen in der Ausgabe junge Geflüchtete zu Wort, die Grönemeyer nach ihrem Bild von Menschlichkeit gefragt hat.