Als Gäste in Monaco Katy Perry und Orlando Bloom: Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich

Darauf haben die Fans gewartet! Nachdem lange über ein Liebescomeback gemunkelt wurde, gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit jedoch ausblieben, haben Sängerin Katy Perry (33, "Firework") und Schauspieler Orlando Bloom (41, "Herr der Ringe") den nächsten Schritt gewagt. Am Mittwoch zeigten sich die beiden zusammen bei einer Gala in der Oper von Monte Carlo in Monaco auf dem roten Teppich und feierten damit ihr Debüt als Pärchen.