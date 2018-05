Alles was zählt, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

In seiner Sehnsucht nach Ekaterina wird Ben unvorsichtig und bringt sie damit vor Rottmann in Erklärungsnot - mit bösen Konsequenzen. Carmen kann in der Zwischenzeit mit Simones Hilfe Michelles Geburtstag retten. Als Michelle glücklich aufs Eis zurückkehrt, erkennt Simone ihr Potenzial. Pauline will indes von Damian wissen, was er für sie empfindet. Doch Damian ist von seinen Gefühlen ihr gegenüber überfordert.