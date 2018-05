Alles was zählt, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

André fällt aus allen Wolken: Er ist das Gesicht einer Werbekampagne, die sich um Impotenz dreht. Das ist für Leon natürlich ein gefundenes Fressen - offensichtlich hat er beim Shooting in LA alle Rechte an seinen Bildern abgetreten. Doch Andrés Rache an Leon lässt nicht lange auf sich warten.