19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Überraschend trifft Peggy morgens ihren Ex Erik. Ihre alte Jugendliebe hat mittlerweile eine Familie aufgebaut und steht mit beiden Beinen fest im Leben. Das wirft die Blondine völlig aus der Bahn. Mit ihrem Ex hätte sie alles haben können, was sie sich jetzt wünscht. Resigniert schwört sie den Männern ab, doch wer will schon einsam und allein bleiben? Nach einem Gespräch mit Rick versucht sie es erneut mit dem Online-Dating.