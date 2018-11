Alles was kommt, Daredevil, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Arte: Alles was kommt, Drama

Ihr Mann verlässt sie für eine andere, die Mutter muss ins Altersheim und ihr Verlag will ihren Lehrbuchvertrag kündigen - das Leben von Philosophielehrerin Nathalie (Isabelle Huppert) wird plötzlich erschüttert. Doch ist auch ein neues Gefühl der Freiheit zu spüren... Und so zeigt sich, dass der dritte Lebensabschnitt noch unerwartet positive Lebensveränderungen bereithält. "Alles was kommt" ist ein starkes Porträt einer Frau, die sich mit Vergänglichkeit und der Suche nach dem Sinn im Leben auseinandersetzt.