"Alles war neu" Michelle Obama: Darum ist sie froh, nicht mehr im Weißen Haus zu leben

Acht Jahre lang lebte sie an der Seite ihres Ehemannes, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (57), als First Lady im Weißen Haus. Nun hat Michelle Obama (54) ihre Memoiren "Becoming: Meine Geschichte" veröffentlicht. Im Zuge dessen sprach sie mit dem Nachrichtenmagazin "stern" darüber, warum sie froh ist, inzwischen wieder ein normales Leben führen zu können, in dem sie sich beispielsweise mitten in der Nacht in ihrer Küche ein Käsetoast machen könne.