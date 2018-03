Alles schaut auf den Trainer Die Bayern in Istanbul: Zwischen Rotationsmaschine und Rolle rückwärts

Dabei will Heynckes einfach nur spielen und immer weiter gewinnen, strebt bei Besiktas seinen elften Sieg in der Königsklasse hintereinander an, was eine historische Bestmarke wäre. Dank des 5:0 aus dem Hinspiel kann es sich leisten, den angeschlagenen Arjen Robben zu schonen. "Eine Vorsichtsmaßnahme. Ihn zwickt irgendwo ein Nerv", erklärte Rummenigge.

Neben den verletzten Manuel Neuer (Mittelfußbruch) und Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) sowie dem angeschlagenen Corentin Tolisso (Schienbeinprellung) dürften weitere Profis im Achtelfinal-Rückspiel geschont werden. Die logischen Kandidaten: Torjäger Robert Lewandowski, Joshua Kimmich und Sebastian Rudy, die bei einer weiteren Verwarnung im Viertelfinal-Hinspiel gesperrt wären. Denn erst nach den Viertelfinals werden alle Gelben Karten gelöscht.

Für Kimmich dürfte Rafinha auf rechts auflaufen, für Lewandowski Sandro Wagner stürmen - wie in den letzten drei Bundesliga-Auswärtsspielen. Weitere Kandidaten aus der zweiten Reihe für die Startelf: Innenverteidiger Niklas Süle, Linksverteidiger Juan Bernat und Thiago, der gegen den HSV nur Joker war. Eine B-Elf mit A-Fokus also?

Die Dienstreise nach Istanbul dauert übrigens nur 40 Stunden. Direkt nach der Partie heißt es: Abfahrt zum Flughafen, die Landung in München ist für 1.40 Uhr in der Nacht zu Donnerstag geplant - Sondergenehmigung sei Dank. Das traditionelle Sponsoren-Bankett im Teamhotel fällt also aus. "Es war der Wunsch des Trainers, schnell zurückzukommen", sagte Rummenigge. Um schneller zu regenerieren für das Spiel am Sonntag (18 Uhr) in Leipzig. Dort könnte man ja bereits die Meisterschaft einfahren. Könnte. Konjunktiv.

Wie alles rund ums Thema Jupp derzeit.