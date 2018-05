Alles neu macht der Mai Die Bene Gutjan Feierabend Show auf Radio Gong 96.3

Er ist ein waschechter Münchner, geboren in Harlaching und aufgewachsen in Vaterstetten: Bene Gutjan. Er mag Eisbach, seine Gitarre, den FC Bayern und natürlich Radio Gong 96,3 – den Sender, für den er ab sofort moderiert. Immer nachmittags, ab 16 Uhr, begleitet er die Hörer in den Feierabend. Zum Start stellt Bene jeden Nachmittag seine Lieblings Hotspots in München und der Region vor – und lädt dazu ein, diese Hotspots auch mal auszuchecken: von der coolsten Dachterrasse bis zum schönsten Biergarten.