Der Müll soll in einem geschlossenen Raum, teils unterirdisch gelagert werden. Für die Zeit des Baus sollen die Händler eine Interimslösung am Rathausvorplatz bekommen. Läuft alles planmäßig, wird im Stadtrat am Dienstag der Auftrag für die Planung inklusive Kostenschätzung erteilt, ist das dann geschafft, folgt in einem späteren Schritt der Auftrag für das konkrete Projekt.