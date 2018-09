Alles Isy, Fort Boyard, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Alles Isy, Vergewaltigungsdrama

Der 16-jährige Jonas (Michelangelo Fortuzzi) ist in seine beste Freundin Isy (Milena Tscharntke) verliebt, aber die steht auf ältere Jungs. Als Isy auf einer Party Drogen nimmt und im Rausch die Kontrolle verliert, machen sich Jonas' Freunde Lenny (Ludwig Simon) und Martin (Jakob Schmidt) mit Jonas erst darüber lustig. Doch dann eskaliert die Situation und die drei Jungen vergewaltigen das bewusstlose Mädchen. Da Isy sich an nichts erinnern kann, bleibt die Tat scheinbar ohne Konsequenzen. Während Isy mit ihrer Mutter Bea (Claudia Mehnert) nach und nach herausfindet, was passiert ist, vertraut sich Jonas seiner Mutter Carola (Claudia Michelsen) an.