"Alles in Maßen" Nicole Scherzinger verrät ihr Schlankheitsgeheimnis

Die Mischung macht's

Tatsächlich ist Scherzinger nach eigener Aussage in ihrer Routine "nicht so streng wie man denkt". Sie sei eine Verfechterin des Mottos "Alles in Maßen". Sei es beim Sport oder der Ernährung: Auf die richtige Mischung komme es an. Favoriten habe die 41-Jährige aber dennoch. Zum Frühstück dürfe es gern etwas Herzhaftes mit reichlich Eiweiß und Kohlenhydraten sein. "Mein Lieblingsfrühstück sind pochierte Eier mit Avocado-Toast und geräuchertem Lachs", verriet sie. Am Mittag würde sich die Sängerin dann zumeist für einen kleinen, gesunden Snack entscheiden und am Abend essen gehen.