Alles aus mit Chris Zylka? Verlobung geplatzt? Paris Hiltons lange Liste ihrer Verflossenen

Die wilden Jahre

Zwei Jahre später wurde Hilton wild flirtend mit dem irischen Star Colin Farrell (42) gesichtet. Offiziell bestätigt wurde eine Beziehung nicht. Ebenso wenig wie bei Val Kilmer (58) - fleißige Paparazzi hatten die beiden 2010 küssend auf einem Boot erwischt. Ernster wurde es da schon mit ihrem Namensvetter, dem Filmproduzenten Paris Latsis (35). Die beiden dateten von 2004 bis 2006 immer mal wieder, selbst eine Verlobung soll es kurzzeitig gegeben haben.

Weiter ging es mit Travis Barker (43), dem Schlagzeuger der US-Band Blink-182. Bei ihm soll es letztendlich nicht über einige Knutscheinlagen in der Öffentlichkeit hinausgegangen sein. 2007 soll sie mit Rapper 50 Cent (43) gesichtet worden sein. Ein noch berühmterer Kusspartner folgte 2008 beim Sundance Film Festival. Denn da knutschte sie den späteren Oscar-Gewinner Jared Leto (46), wie Paparazzi-Bilder belegen.

Ihre Langzeitbeziehungen

Erstmals länger am Stück hielt sie es mit dem in der Öffentlichkeit unbekannten Doug Reinhardt (33) aus. Sie waren von 2009 bis 2010 ein Paar. Danach folgte eine einjährige Beziehung zu Cy Waits, ebenfalls kein Prominenter. Ganze drei Jahre hielt es Paris Hilton mit dem spanischen Model River Viiperi (27) aus. Sie waren bis 2014 zusammen. Was uns zu Chris Zylkas Vorgänger bringt: Den Schweizer Geschäftsmann Hans Thomas Gross datete die Hotelerbin bis 2016.

Chris Zylka hatte Hilton Anfang 2018 in Aspen einen Antrag gemacht. Knapp zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) hat sich der Schauspieler den Verlobungsring für seine Liebste kosten lassen. Erklärte Hilton wenige Monate nach der Verlobung noch, sie wolle "so schnell wie möglich" heiraten, hieß es im Sommer bereits, dass sie mit der Hochzeit bis 2019 warten wolle, da sie "keinen Stress" haben möchte. Ein Brautkleid soll sie allerdings bereits ausgesucht haben. Zylka und Hilton hatten ihre Beziehung im Jahr 2017 öffentlich gemacht.