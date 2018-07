Alleine in den Urlaub Kann Herzogin Meghan ihren Familienstress in den USA klären?

Vermisst Herzogin Meghan (36) ihre Heimat oder will sie Familienstreitereien aus der Welt schaffen? Die Ehefrau von Prinz Harry (33) plant angeblich, demnächst alleine in die USA zu reisen. Zusammen mit Harry könnte sie dann im kommenden Jahr auch offiziell eine Reise dorthin unternehmen. "Us Weekly" berichtet unter Berufung auf einen Insider, dass sie in diesem Sommer einen inoffiziellen Trip plane, um Familie und Freunde wiederzusehen. Sie wolle New York und Los Angeles besuchen, heißt es. Im Oktober startet dann ihre offizielle Reise mit Harry nach Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga.