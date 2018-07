Verletzte Polizisten mit Tausenden Ausfalltagen

90 Prozent der Fälle waren einfache Körperverletzungen, Widerstandshandlungen und Beleidigungen. In 24 Fällen nutzten die Angreifer eine Schusswaffe. Mehr als 2.300 Beamte wurden verletzt, was bayernweit zu mehr als 3.100 Ausfalltagen führte. Polizisten des Wach- und Streifendienstes wurden am häufigsten angegriffen – meist in der Nacht und an Wochenenden sowie in den größeren Städten.