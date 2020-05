Alle wollen ihr Outfit Adeles Minikleid wird zum Verkaufsschlager

Musik-Superstar Adele (32, "25") hat sich in den vergangenen Monaten rargemacht. Aber nicht nur deshalb sorgte ihr neuer Instagram-Post für Aufsehen. Die Sängerin zeigte ihren enormen Gewichtsverlust (von bis zu 45 Kilo ist die Rede) in einem schwarzen Minikleid mit langen Ballonärmeln. Dazu bedankte sie sich bei den Helfern in der Corona-Krise und für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag.