Alle wollen eine freie Nase Mega-Deal bei "Die Höhle der Löwen": Dieses Produkt ist ausverkauft

Mit diesem Mega-Erfolg hatte niemand gerechnet: Zwei Gründer stellten am gestrigen Dienstag in "Die Höhle der Löwen" den Investoren ihren Mini-Inhalator "aspUraclip" vor. Der Teleshopping-Sender QVC pries nach der Sendung das Produkt an - und wurde von Bestellungen schier überrannt, wie die "Bild"-Zeitung jetzt berichtet.