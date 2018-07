Alle süßen Details zur Hochzeit Kaley Cuoco und Karl Cook: Ihre Schwester hat sie getraut

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) und Karl Cook (27) haben am Samstag geheiratet, wie die Schauspielerin via Instagram bekannt gegeben hatte. Nach und nach postete sie in ihren Stories nun auch süße Details von der Hochzeit. Zu einem Foto des Brautpaares zusammen mit Schauspielerin Briana Cuoco (29, "Criminal Minds") schrieb sie: "Oh ja und PS, meine Schwester Briana Cuoco hat uns getraut, kein großes Ding". Die Trauung fand vor einem riesigen mit Blüten und Federn verzierten Riesenhufeisen statt.