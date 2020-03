Mit Abstand die meisten Neuen wird es bei den Grünen geben. Schon allein, weil die Anzahl der Stadträte sich von aktuell 13 auf 23 erhöhen wird. In den Reihen der Grünen werden neben bekannten Gesichtern wie Katrin Habenschaden, Florian Roth, Dominik Krause und Paul Bickelbacher bald Studentin Clara Nitsche (22) von der Grünen Jugend und Julia Post, Gründerin von "Coffee To Go Again", sitzen.