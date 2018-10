"Alle sind in Sicherheit" Melania Trump: Ihr Flugzeug musste plötzlich umkehren

Amerikas First Lady ist am Mittwoch mit einem Schrecken davongekommen! Das Flugzeug, in dem Melania Trump (48) auf dem Weg zu einem Termin nach Philadelphia war, musste kurz nach dem Start wieder umkehren. Denn es seien Rauch und Brandgeruch in der Kabine aufgetreten. Die Maschine sei daraufhin auf den Militärflugplatz Joint Base Andrews südöstlich von Washington D.C. zurückgekehrt.