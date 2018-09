"Alle Register gezogen" "The Walking Dead": Norman Reedus kämpfte um Andrew Lincoln

Beste Freunde in der Zombie-Apokalypse

Reedus und Lincoln haben in den vielen gemeinsamen Jahren am Set der AMC-Show eine innige Freundschaft entwickelt. "Der Kerl ist zu so etwas wie meinem besten Freund geworden", erzählt Reedus. "Ich rede mit ihm am Morgen vor der Arbeit. Ich rede mit ihm beim Mittagessen. Ich rede mit ihm sobald wir Drehschluss haben. Ich bin in seinem Haus, er ist in meinem Haus. Wir haben früh einen Pakt geschlossen: 'Wenn du gehst, gehe ich auch. Geh nicht ohne mich.'" Doch genau so wird es nun doch kommen, denn Fanliebling Reedus aka Daryl bleibt der Show erhalten.