München - Nun steht's also fest: Das stadtweit gültige München-Ticket, das viel beschworene Kernstück der großen MVV-Tarifreform, wird monatlich 59,90 Euro kosten. Darauf haben sich nach monatelangen Verhandlungen am Freitag die MVV-Gesellschafter geeinigt. Die Reform wird nächstes Jahr zum 9. Juni in Kraft treten. Statt der vier Ringe wird es im Innenraum dann nur noch eine einzige Tarifzone geben, die sogenannte M-Zone.