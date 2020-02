Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte die Bahn am Sonntag auf Twitter mit. Sukzessive solle der Fernverkehr bundesweit eingestellt werden. Man habe sich entschieden, "beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen", schrieb die Bahn in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.

+++ Orkanböen in Bayern erwartet: So sehr ist der Flugverkehr betroffen +++

Flugreisende, die am Sonntagabend und Montag von München abfliegen wollen, müssen sich wegen des Sturmtiefs "Sabine" auf teils massive Einschränkungen einstellen. "Es wird definitiv Ausfälle und Verspätungen geben", sagte ein Sprecher am Sonntagnachmittag. Der Sturm könnte noch massive Beeinträchtigungen haben. Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen. So müsste dann etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen ausgesetzt werden.

+++ Sturmtief "Sabine": Erste Auswirkungen auf den Verkehr +++

Das von Norden in den Freistaat hereinziehende Sturmtief "Sabine" hat am Sonntag zu ersten Auswirkungen auf den Verkehr geführt. Am Flughafen München waren am Sonntag bereits 110 Flüge ausgefallen, sagte ein Sprecher. Meist habe es sich um Flüge gehandelt, die in Richtung Norden geplant gewesen seien und die gar nicht erst hätten gestartet werden können.

Wie viele Flüge am Sonntag und Montag ausfallen, hänge von Entscheidungen der Fluglinien ab. Auch am Flughafen Nürnberg wurden bereits am Sonntag einzelne Flüge annulliert. "Wird der Wind zu stark, muss der Betrieb auf dem Flugfeld aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Dadurch könnte es zu einem Abfertigungsstopp kommen", sagte ein Flughafensprecher in München.

Sturmtief "Sabine" erreicht München: Das müssen Sie wissen

Den Sturm in der vergangenen Woche hat München noch vergleichsweise glimpflich überstanden. Deutlich ungemütlicher wird es in ganz Deutschland zum Start in die neue Woche. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Nord- und Westdeutschland schon ab Sonntagvormittag Unwetterwarnungen der Stufe 3 herausgegeben hat, wird erwartet, dass der schwere Sturm "Sabine" in der Nacht zum Montag München erreicht. Die Vorwarnung für den Landkreis gilt ab 2 Uhr nachts.

Dagegen warnte der DWD für die Höhen des Bayerischen Waldes oberhalb von 1000 Metern bereits ab 22.00 Uhr sowie für die Alpen in Lagen über 2000 Metern ab 18.00 Uhr vor extremen Orkanböen. "Sabine" ist laut DWD ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie "Kyrill" (2007) oder "Lothar" (1999) werde "Sabine" nicht.

Sturmtief "Sabine": Deutsche Bahn stellt Fernverkehr ein

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte die Bahn am Sonntag auf Twitter mit. Sukzessive solle der Fernverkehr bundesweit eingestellt werden. Man habe sich entschieden, "beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen", schrieb die Bahn in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.

Im Regionalverkehr waren zuvor bereits mehrere Strecken gesperrt worden, weil umgestürzte Bäume die Gleise blockiert hatten. Auch für Autofahrer sorgte "Sabine" für Komplikationen: Mehrere Bundes- und Landstraßen waren schon am Nachmittag nicht mehr problemlos befahrbar, weil Bäume im Weg lagen.

An den großen deutschen Flughäfen wie Frankfurt oder Düsseldorf wurden am Sonntag etliche Flüge gestrichen. Die Airline Eurowings stellte ihren Betrieb für die Dauer des Sturms fast vollständig ein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. In der Nacht rechnen die Wetterexperten mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Durch das Unwetter könnten laut DWD Bäume entwurzelt werden oder Dachziegel auf die Straße fliegen. Auch größere Schäden an Gebäuden könne es geben.

Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln wurden eingestellt. Und auch Fußballspiele fielen aus, etwa das rheinische Bundesliga-Derby Mönchengladbach gegen Köln.

Sturmtief "Sabine": Orkanböen mit deutlich über 100 km/h

Dem DWD zufolge legt der Sturm, je weiter er nach Süden wandert, immer weiter an Geschwindigkeit zu. Die Meteorologen gehen von "schweren Sturmböen" aus. Weil zeitgleich auch eine Kaltfront von Nordwest nach Südost zieht, sind ebenfalls Orkanböen wahrscheinlich. Dann kann der Sturm mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h über München hinwegfegen. In Hochlagen können es sogar bis zu 160 km/h sein.

Sturmtief Sabine: Verkehrsbehinderungen am Sonntag wahrscheinlich

Wetter-Experten gehen davon aus, dass der Sturm für etliche Verkehrsbehinderungen sorgen wird – sowohl bei der Bahn als auch auf der Straße oder am Flughafen. "Ein großes Problem ist, dass der Sturm auf geschwächte Bäume trifft. Sie sind bundesweit durch die Dürre der letzten beiden Jahre massiv geschwächt oder bereits abgestorben. Orkanböen haben diese Bäume nichts mehr entgegenzusetzen. Es ist zu befürchten, dass sie reihenweise umfallen und verbreitet zu Verkehrsbehinderungen führen", fasst so beispielsweise Matthias Habel von "WetterOnline" zusammen.

Deutsche Bahn: Fahrgäste sollten Reise wegen Sturm "Sabine" verschieben

Am Freitagabend und auch am Samstag hat die Deutsche Bahn (DB) selbst auch auf den bevorstehenden Sturm hingewiesen und mögliche Beeinträchtigungen angekündigt. "Es ist davon auszugehen, dass auch der Regional- und S-Bahnverkehr in Bayern davon betroffen sein wird", schreibt die Bahn in ihrem offiziellen Statement. Die DB geht im Vorfeld sogar so weit, dass sie den Fahrgästen zwischen Sonntag und Dienstag empfehlen, "ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben".

Alle Tickets des Fernverkehrs für die Reisetage von 9. bis einschließlich 11. Februar behalten demnach ihre Gültigkeit und konnten bereits ab Samstag bis mindestens Dienstag, 18. Februar genutzt werden: "Sie können die Tickets entweder kostenfrei stornieren oder von Samstag, 08.02.2020, bis eine Woche nach Störungsende flexibel nutzen. Dies gilt auch für zuggebundene Tickets. Sie können Ihre Sitzplatzreservierungen gebührenfrei umtauschen."

Auch am Flughafen München hat "Sabine" Auswirkungen. Am Sonntagnachmittag wurden bereits ca. 80 Flugverbindungen gestrichen. Wenn der Sturm am Montagmorgen über München steht, dürfte es zu weiteren Beeinträchtigungen kommen oder der Flugverkehr sogar zeitweise ganz zum Erliegen kommen. Meist habe es sich um Flüge gehandelt, die in Richtung Norden geplant gewesen seien und die gar nicht erst hätten gestartet werden können.

Die Meteorologen warnen vor umherfliegenden Gegenständen: "Bei Böen von 130 km/h sind selbst kleine und leichte Gegenstände gefährlich. Vor dem Sturm sind lose Gegenstände wie Gartenmöbel, Blumentöpfe, Mülltonnen oder auch Trampoline zwingend zu sichern", so Habel. Auch im Umfeld von Baustellen ist erhöhte Vorsicht geboten – der Sturm könnte dafür sorgen, dass Bauzäune und Baumaterial durch die Gegend fliegen.

Autobesitzer sollten ihren Wagen in der Nacht auf Montag wenn möglich unterstellen, auf dem Weg in die Arbeit sollte man am Montagmorgen Experten zufolge deutlich mehr Zeit einplanen. "Dieser Sturm ist schon nicht ohne, und Aufenthalte im Freien können lebensgefährlich werden", sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal "wetter.net".

Sturm in München hält bis mindestens Dienstag an

Der Sturm hält am Montag und in der Nacht auf Dienstag an – auch hier ist vor allem der Süden Deutschlands betroffen. Im Norden des Landes schwächen die Böen dann wieder etwas ab, trotzdem bleibt es weiterhin ungemütlich. Im Zuge der Kaltfront kann es auch vereinzelt zu Gewittern kommen, die mitunter für einen Pegelanstieg der Flüsse sorgen. Große Hochwasser-Gefahr besteht den Experten nach allerdings nicht – "der Sturm ist das deutlich größere Problem", so Jung.

