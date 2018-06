Alle Fotos bei Instagram gelöscht Sam Smith: Getrennt von Freund Brandon Flynn?

Sind Sänger Sam Smith (26, "Stay With Me") und "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Brandon Flynn (24) kein Paar mehr? Informationen der britischen Zeitung "The Sun" zufolge haben sich die beiden Männer nach einer neun Monate andauernden Beziehung getrennt. Die Trennung sei demnach letzte Woche erfolgt. In der Tat hat Smith bereits alle gemeinsamen Fotos mit dem Schauspieler von seiner Instagram-Seite entfernt.