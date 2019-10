Bekommt Javi Martínez seine Chance?

Corentin Tolisso: Zum Beispiel den Franzosen, der zuletzt oft auf der Doppelsechs im 4-2-3-1-System hinter Zehner Philippe Coutinho zum Einsatz kam. Kovac hält wie auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps viel von Tolisso, doch sowohl gegen Tottenham als auch gegen Hoffenheim unterliefen dem Allrounder schlimme Fehler, die zu Gegentoren führten. Er muss konstanter werden.

Javi Martínez: Vor der Partie gegen Hoffenheim kauerte der Spanier frustriert auf der Ersatzbank – verständlicherweise. Auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld stand Martínez in dieser Saison noch kein einziges Mal in der Startelf. Ob ihn die fehlende Stabilität im Zentrum nun zurück ins Team bringt – wie schon in der vergangenen Spielzeit? Sport1-Experte Marcel Reif ist davon überzeugt, wie er im AZ-Interview erklärte: "Martínez wird in Kürze wieder spielen."

Englische Wochen: Lässt Kovac wieder rotieren?

Leon Goretzka: Aufgrund der Konkurrenzsituation könnte es sein, dass Kovac (noch) auf Goretzka verzichtet. Der Trainer weiß: Es stehen jetzt drei englische Wochen in Folge an, in denen er rotieren wird. Ein Gewinner dieser Woche ist Goretzka ohnehin schon. Für seinen klugen Satz zum Thema Rassismus ("Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum") wurde er für den Fußballspruch des Jahres nominiert. Verdient!

Michaël Cuisance: Der französische Youngster spielt bislang nur eine Nebenrolle, zuletzt kam er für die Bayern-Amateure zum Einsatz. Cuisance muss darum kämpfen, überhaupt in den Kader zu kommen.

