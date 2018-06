Das Jubiläum nimmt das Tollwood zum Anlass, um sich bei seinem Publikum für 30 Jahre Treue zu bedanken. Das Geschenk an München: Die renommierte, für außergewöhnliche Theaterexperimente bekannte katalanische Compagnie La Fura dels Baus wird an zwei Abenden, Sa 30.6. und So 1.7., Carl Orffs "Carmina Burana" in einer bildgewaltigen Inszenierung auf der Bühne im Münchner Olympiasee zeigen.

Anfahrt zum Tollwood-Gelände

Auch dieses Jahr bietet die MVG mit dem StadtBus 144 eine Sonderlinie direkt zum Tollwood-Gelände. Zwischen Scheidplatz und Rotkreuzplatz fahren die Busse im Zehn-Minuten-Takt Besucher auf das Festival-Gelände. Aber auch über anderem Wege kann das Tollwood erreicht werden. Geeignet sind zum Beispiel die Tramlinien 12, 20/21 und 27 sowie die Buslinien 53, 173, 177, 178 und 180.

Damit steht einem Besuch des Tollwood-Sommerfestivals zum 30-jährigen Jubiläum nichts mehr im Weg.

Olympiapark Süd: Mo. - Fr. 14 - 1 Uhr, Sa./So. 11 - 1 Uhr. Konzert- und Theaterkarten sind unter der Tickethotline 0700-38 38 50 24 (je nach Anrufernetz ca. 12,6 Ct/min), unter tollwood.de sowie an Vorverkaufsstellen erhältlich.