Slavica Feicht betreut in einer Nachtschicht in der Urologie allein 32 Betten. Das ist Standard in den meisten Krankenhausabteilungen' Ausnahmen sind meist nur Palliativ- und die Intensivstation. "In der Nacht allein ist es sehr schwer"' sagt Feicht. In der Urologie gibt es immer mehr immer ältere Patienten. Nach einer Operation sind sie sediert in einem Durchgangszentrum untergebracht' wo sie beobachtet werden. "Die laufen sonst weg oder treten einander' ohne' dass sie das wirklich merken."