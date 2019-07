"All Together Now" Stella McCartney: Neue Kollektion von den Beatles inspiriert

Die Kollektion umfasst Frauen- und Männerkleidung für den Herbst 2019. Die Modelinie zeigt viele Grafiken des Films, unter anderem gelbe U-Boote und Lucy-Zeichnungen (vom Song "Lucy in the Sky with Diamonds"). Aber auch Songtexte sind als Schriftzüge auf den Kleidungsstücken zu finden, darunter "All You Need Is Love" auf einem Pullover und "All Together Now" auf einer Jeansjacke.