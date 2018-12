"All I want for Christmas is ... " Kylie Minogue: Als heiße Weihnachtselfin zeigt sie ihr Liebesglück

"All I want for Christmas is ... ", schreibt der australische Superstar Kylie Minogue (50, "The Best Of Kylie Minogue") zu seinem Weihnachtspost auf Instagram und zitiert damit Mariah Careys (48) Überhit "All I Want For Christmas Is You" (1994). Dazu postet sie ein niedliches und seltenes Pärchenfoto von sich und ihrem Liebsten, Paul Solomons (43), auf dem sie sich verliebt in die Augen schauen. Sie ist als heiße Weihnachtselfin verkleidet, er trägt immerhin eine rotes Cappy mit weißem Bommel. Der identische Post ist auch auf seiner Instagram-Seite zu finden.