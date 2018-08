München - Am 22. September heißt es wieder "ozapft is". Dann reicht Münchens OB Dieter Reiter traditionell dem Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer die erste Maß Bier. Und dann gibt es kein Halten mehr, wird das Bier in den Zelten die durstigen Kehlen hinunterfließen. 2017 waren es 7,5 Millionen Maß, die die 6,2 Millionen Oktoberfest-Besucher tranken. Statistisch gesehen also deutlich mehr als ein Liter Bier pro Wiesn-Gast. Und da stellt sich schon die Frage nach der Fahrtüchtigkeit für den Heimweg.