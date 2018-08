Nach seinem Ausraster auf dem Mallorca-Grundstück von Nachbar Til Schweiger, der anschließenden Festnahme und etlichen Alkohol- und Drogeneskapaden will sich der 44-Jährige jetzt behandeln lassen. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde Ullrich am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" vorübergehend in Gewahrsam genommen.