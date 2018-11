Das Bahnhofsumfeld mit Spielhalle und fast sperrstundenfreiem Imbiss zieht das Klientel zusätzlich an. Der Bezirksausschuss fordert nun Sperrzeitverlängerungen, Beleuchtung am Gehweg und den erneuten AKIM-Einsatz. Zwei durch Vandalen beschädigte Bänke sollen nicht ersetzt, ein Alkoholverbot zwischen 22 und 6 Uhr soll geprüft und der Spielplatz soll eingezäunt werden. Dem BA ist klar, es muss was geschehen: "Es kann nicht sein, dass Wenige die Mehrheit terrorisieren!"