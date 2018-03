Alicia Keys und Rihanna sind schon Fans H.E.R.: Wer steckt wirklich hinter der Soul-Sensation aus den USA?

Ihr Weg kennt nur eine Richtung: nach oben

Dass die Sängerin erst 20 Jahre alt ist, merkt man ihr kaum an - so selbstbewusst und reflektiert tritt sie auf. Zudem ist ihre Show professionell durchgeplant und auf den Punkt gebracht. Wie bei den ganz Großen. An ihrer Bühnenpräsenz arbeitet H.E.R. schon mehr oder weniger ihr ganzes Leben: "Mit sechs habe ich meine ersten Gedichte verfasst. Später hat mir meine Mutter Themen gegeben, über die ich singen sollte, quasi als Übung. Also habe ich dazu Texte und Songs geschrieben", erinnert sich die Sängerin, die nicht nur mit ihrer Stimme glänzt, sondern auch an der Gitarre oder am Piano.

"Ich komme aus einer Familie von Musikern. Ich wusste schon immer, dass ich auch selbst Musikerin sein werde", erzählt die 20-Jährige weiter. Und so kam es auch: Mit 14 erhielt sie ihren ersten Plattenvertrag. Seitdem arbeitet sie unerlässlich an ihrem Sound. "Ich bin kein bisschen von meinem Weg abgewichen. Das ist der Grund, warum alle diese wundervollen Dinge passieren", ist sich die Sängerin sicher.

Das Gefühl einen Großteil ihrer Jugend verpasst zu haben, hat sie allerdings nicht: "Ich war schon immer eine Außenseiterin. Ich habe meine Zeit lieber mit meinen Musiker-Onkeln verbracht, als mit den Kindern in meinem Alter." Ein Drive, den man sowohl auf ihren EPs, als auch live spürt. Ob ihr Debüt-Album, das im Herbst 2018 erscheinen soll, sie auch hierzulande an die Spitze der Charts katapultieren wird, bleibt abzuwarten. Dem Zufall wird aber ganz bestimmt nichts überlassen: "Ich habe noch die ein oder andere Überraschung in der Hinterhand", verspricht H.E.R., die neue Soul-Sensation aus den USA.