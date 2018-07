Selbstbefriedigung mit Ball.

Treffender hätte ich es nicht formulieren können. Das war auch dem Fußballgott zu viel.

Alfred Dorfer: "Der Katzenjammer betrifft alle Ebenen"

Sie sind Satiriker und Österreicher, da wird einem zum historischen frühen Aus der Deutschen einiges auf der Zunge brennen.

Sie werden sich wundern – und ich mich auch –, aber in diesem Fall fehlt mir die Schadenfreude. Ich war sicher, dass Deutschland das schafft, weil sie den Turbo zünden werden, wenn es darum geht, sich zu konzentrieren. Das war ja immer die deutsche Stärke. Das Südkorea-Match war ein erstaunlich kraftloses, fast resignatives Auftreten, wie ich es von einer deutschen Elf noch nie gesehen habe. Da mag man schon gar nicht mehr lästern.

In Österreich kommen dann die Raunzer hervor, die alles schlecht machen. Diese Mentalität war in Deutschland wohl nur durch die ewigen Erfolge überlagert. Es wird plötzlich gegen Jogi Merkel gepestet.

Diese Philosophen, die nachher alles besser wissen, die gibt es bei uns sehr stark. In Österreich weiß man nachher immer sehr viel, wovon man vorher keine Ahnung hatte. Aber das ist eine erstaunliche neue Komponente, dass die deutsche Seele beginnt, alles in Frage zu stellen – und Seehofer spielt da plötzlich auch noch eine Hauptrolle. Der Katzenjammer betrifft dann alle Ebenen. Aber ich bin mir sicher, dass Löw auch in Zukunft nicht die Hände zur Raute formen wird, wenn auch österreichische Medien festgestellt haben, dass Merkel und er sich über die Jahre frisurentechnisch angenähert haben.

Ihre Meinung zur Affäre Özil/Gündogan?

Man kann sicher diskutieren, ob es besonders intelligent war, sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ablichten zu lassen. Und alle, die ein bisserl intelligent sind, wissen, dass es nicht im Ansatz intelligent war. Aber es ist befremdlich, dass genau in diesen Fällen die Ratten aus ihren Löchern und Höhlen kriechen, um das Ihre abzusondern. Das ist im Fall des türkischstämmigen Schweden Durmaz genauso, dem dann das Schwedensein abgesprochen wird. Das Dümmste an der Erdogan-Aktion war, dass man denen Futter geben hat, die nur darauf warten, den Rassismus weiter hoffähig zu machen.

Das denkt Alfred Dorfer über die EM 2020

Wird der positive Patriotismus, der 2006 in Deutschland zur Schau gestellt wurde, jetzt zwölf Jahre später von tumbem Nationalismus verdrängt?

2006 hat Deutschland eine ganz andere Farbe des Patriotismus gezeigt. Das war sehr schön, sehr positiv, sehr weltoffen, sehr fair, sehr sportlich. Aber es sind eben in der Zwischenzeit sehr viele Dinge auf politischer Ebene passiert, die eben auch der anderen Form des Nationalismus eine Bühne bieten. Ich glaube nicht, dass das eine das andere komplett abgelöst hat, sondern dass es sich die Waage hält und die lauteren Schreier im Moment auf der anderen Seite sind. Aber das ist korrigierbar.

Die Idee der EM 2020 als gesamteuropäisches Turnier müsste dem Fußballromantiker in Ihnen gefallen, oder?

Ich finde das großartig, dass ein Spiel in Stockholm, ein anderes in Palermo stattfindet. Es ist der Gegenentwurf zum Nationalismus, der Abschottung. Diesen Gedanken finde ich zutiefst romantisch und kommt meiner Idee des Fußballs sehr nahe.

