Alexi Lubomirski trickste Harry und Meghan: Das Geheimnis hinter ihren Hochzeitsfotos

Wie bei einer Familienfeier

Für weitere Bilder waren unter anderem auch Queen Elizabeth II. (92) und ihr Mann Prinz Philip (96) zugegen, genauso wie Prinz Charles (69), Herzogin Camilla (70), Harrys Bruder Prinz William (35) und Herzogin Kate (36). Während der Foto-Session sei es in dem Raum sehr familiär zugegangen. Die "Brüder haben über Reden gesprochen, Großeltern haben mit ihren Kindern geredet, einige Kinder weinten und Onkel und Tanten waren am Quatschen. Es war wie eine typische Familienfeier", so Lubomirski.