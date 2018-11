Alexander Stevens im Interview Das dürfen Sie beim Online-Dating nie machen

Vom amüsierten Kopfschütteln bis zu purem Entsetzen dürfte dieses Buch viele Reaktionen auslösen: In "Verhängnisvolle Affären: Wenn Online-Dates beim Anwalt landen" (Piper Taschenbuch) berichtet Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens von 20 wahren Dating-Fällen mit juristischem Nachspiel. Der Anwalt für Sexualstrafrecht, der durch zahlreiche TV-Auftritte bekannt ist, verrät im Interview mit spot on news, welche Geschichte er selbst am tragischsten fand und er gibt Tipps für eine sichere Partnersuche bei Tinder und Co.