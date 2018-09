Alex Landi ist nicht das einzige neue Gesicht in Staffel 15. "Nashville"-Star Chris Carmack (37) wird die Rolle eines Facharztes für Orthopädie und Unfallchirurgie übernehmen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern. Kim Raver (49) stößt als Dr. Teddy Altman wieder zum Hauptcast dazu. Und Jeff Perry (63) wird erneut als Thatcher Grey auftauchen, der Vater von Ellen Pompeo (48) alias Dr. Meredith Grey. Staffel 15 von "Grey's Anatomy" läuft am 27. September in den USA an.