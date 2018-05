Jupp Heynckes wird wohl kaum rotieren

Verzichten müssen die Münchner in Köln weiter auf Manuel Neuer, Jerome Boateng, Arjen Robben, Arturo Vidal und Kingsley Coman. Der Franzose trainiert zwar bereits wieder mit dem Ball und will in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommen, das Gastspiel im RheinEnergieStadion kommt allerdings noch zu früh. Kurzfristig fällt auch David Alaba aus. Der Österreicher laboriert bereits seit Wochen an Rückenproblemen, bereits sein Einsatz gegen Real Madrid war fraglich.