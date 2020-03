+++ 17,5 Prozent der Wahlberechtigten sind EU-Ausländer +++

Ihr Votum hat enormes Gewicht. 17,5 Prozent der München-Wähler haben nicht-deutsche EU-Staatsbürgerschaft. Den größten Anteil stellen die Kroaten dar. Danach folgen Italiener, Griechen und Österreicher.

+++ 10 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung bei Kommunalwahl +++

In der bayerischen Landeshauptstadt haben sich bisher mehr Bürger an der Kommunalwahl beteiligt als zuletzt vor sechs Jahren. Nach Angaben der Stadt München hatten am Sonntag bis 10.00 Uhr einschließlich der Briefwähler 31,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in Deutschlands drittgrößter Stadt abgegeben. 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 26,3 Prozent. Der Zuwachs geht wesentlich auf die Briefwahl zurück, die im Zuge der Corona-Krise diesmal deutlich höher ist als vor sechs Jahren.

Besorgniserregend: In den letzten Jahren nahm die Wahlbeteiligung bei den Münchner Kommunalwahlen rapide ab. Während man 1990 noch 65,4 Prozent Wahlbeteiligung verzeichnen konnte, landete man 2014 bei einem Allzeittief von lediglich 42 Prozent.

+++ Kristina Frank (CSU) kommt mit Ehemann Felix zur Stimmabgabe +++

In Neuhausen-Nymphenburg wählt CSU-Oberbürgermeisterkandidatin Kristina Frank. Sie kommt mit Ehemann Felix. Nach dem Wahlgang geht sie mit dem kleinen Sohn in den Sandkastenspielplatz auf dem Schulgelände. Und danach? "An die Isar gehen, Steine schmeißen, die Sonne genießen. Vielleicht hat ein Biergarten offen, mit ein bisschen Abstand zu anderen kann man ja draußen gefahrlos sitzen", sagt sie der AZ.

+++ Katrin Habenschaden (Grüne) wählt in Aubing +++

Katrin Habenschaden, Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, geht mit Ehemann Björn und dem gemeinsamen Sohn (14) kurz nach 10 Uhr in Aubing zum Wählen. Sie trägt Pumps mit Pfennigabsätzen. Ob sie heute OB werden wird? Zur AZ sagt sie: "Ich bin nach wie vor optimistisch – genauso wie vorher. Auch, wenn wir unseren Wahlkampf umstellen mussten. Haben viel online gemacht." Jetzt will Habenschaden ihre hohen Hacken gegen Laufschuhe tauschen und später mit Ehemann und den beiden Kids "vielleicht das erste Eis essen".

Im ländlich geprägten Aubing hat in der Grundschule Gotzmannstraße auch Rentnerin Heidemarie Bibbo (72) gewählt. Sie trug weiße Baumwollhandschuhen. Ihr Enkelkind darf sie wegen des Coronavirus derzeit nicht sehen. Auch morgen nicht an seinem 4. Geburtstag. "Wegen Corona nicht wählen zu gehen, kommt für mich nicht in frage. Ich gehe immer wählen!", sagte sie der AZ.

+++ Corona-Angst: Darf ich mit eigenem Stift wählen? +++

Muss man unbedingt den Stift in der Wahlkabine verwenden? Nein! Man darf seinen eigenen Stift mitbringen und damit wählen. Nicht erlaubt sind Bleistifte (man könnte sonst radieren) und Filzstifte (Stimmen könnten sonst durchscheinen und abfärben). Erlaubt sind Kugelschreiber und Buntstifte. OB Dieter Reiter postet am Sonntagmorgen in seiner Instagram-Story: "Bitte gehen Sie trotz Corona zur Wahl, niemand muss Angst haben, sich im Wahllokal anzustecken." Außerdem bittet er darum, "respektvollen Abstand zu halten". Auch er gibt dem Tipp, dass man seinen "Lieblingsstift mitbringen" könne. Bei Twitter ergänzt er: "Im Wahllokal stehen Waschbecken und Seife zur Verfügung."

+++ Kommunalwahl 2020: München verpflichtet Lehrer als Wahlhelfer +++

Die Lehrer in München müssen bei der Kommunalwahl 2020 als Wahlhelfer aushelfen, die Beamten werden von der Stadt zwangsverpflichtet. Von dem Erlass ausgenommen sind nur Schulleitungsmitglieder, der MFE sowie Mitglieder des Beratungs- und Krisenteams. Der AZ liegt ein Schreiben vor, das einen entsprechenden Bericht von "BR24" bestätigt. "Die Anordnung ist im öffentlichen Interesse der Landeshauptstadt München zwingend erforderlich", heißt es im Schreiben. Die Durchführung der Wahl ist aber nach "BR24"-Informationen nicht gefährdet.

Wegen der Corona-Krise haben viele freiwillige Wahlhelfer ihren Dienst abgesagt. Neben Italien wurden zuletzt auch Teile Österreichs zum Corona-Risikogebiet erklärt, ebenfalls ein beliebtes Urlaubsziel der Münchner. Die Lehrkräfte, die sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten haben, sollen sich am 15. März um 15 Uhr im Messegelände München einfinden und bei der Auszählung helfen.

Gesetzliche Grundlage für die Anordnung ist das bayerische Beamtengesetz: "Beamtinnen und Beamte (können) von ihrem Dienstherrn zur Übernahme einer Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst verpflichtet werden", heißt es dort.

+++ Kommunalwahl 2020: So wählten die Münchner 2014 +++

Die meisten Stimmen bei der Stadtratswahl 2014 schenkten die Münchner der CSU mit 32,6 Prozent, der SPD mit 30,8 Prozent und den Grünen mit 16,6 Prozent. Den Kampf um das Amt des Oberbürgermeisters lieferten sich Dieter Reiter (40,4 Prozent) und Josef Schmid (36,7 Prozent). Da keiner der beiden die absolute Mehrheit erreichte, kam es zur Stichwahl, welche OB Dieter Reiter (56,7 Prozent) für sich entscheiden konnte.

Die genauen Wahlergebnisse der Stadtratswahl 2014 können Sie der folgenden Grafik entnehmen.