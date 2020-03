Ilkay Gündogan rät seinem Teamkollegen in Nationalmannschaft und Verein jedenfalls zu einem Verbleib in Nordengland. Auf Twitter wurde der Mittelfeldspieler gefragt, ob er Sané den schon gesagt habe, dass er bleiben solle. "Natürlich. Ich wäre froh, wenn er noch viele Jahre mein Teamkollege bleiben würde", antwortete Gündogan und fügte an: "Wir werden sehen, was passiert."

Transfer-News vom 16.03.2020

+++ FC Bayern mit Birmingham wegen Top-Talent Bellingham einig? +++

Der gerade einmal 16-jährige Jude Bellingham hat sich mit seinen starken Leistungen in der zweiten englischen Liga auf die Notizzettel zahlreicher europäischer Top-Klubs gespielt. Anfang März hatte die "SportBild" berichtet, dass sich Borussia Dortmund auf einen Wechsel mit dem Mittelfeldspieler geeinigt habe - funkt nun noch der FC Bayern dazwischen?

Wie der "Mirror" berichtet, hat sich mittlerweile auch der Rekordmeister mit Bellinghams Klub Birmingham City geeinigt. Als fixe Ablöse ist eine Summe von 16,5 Millionen Euro im Gespräch, durch etwaige Bonuszahlungen könnte sich der Betrag auf 33 Millionen Euro erhöhen.

Bellingham feierte Ende August des vergangenen Jahres sein Profi-Debüt für Birmingham und hat sich mittlerweile als Stammspieler etabliert. Der 16-Jährige kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden. Neben den Bayern und Borussia Dortmund sollen auch die beiden englischen Top-Klubs Manchester United und FC Chelsea an dem U17-Nationalspieler interessiert sein. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2021.

Transfer-News vom 11.03.2020

+++ Bayern mit Interesse an Chelsea-Routinier Willian? +++

Derzeit spielt er im Champions-League-Achtelfinale noch gegen den FC Bayern, doch möglicherweise läuft Willian vom FC Chelsea bald für die Münchner auf. Das berichtet zumindest der britische "Telegraph" – demnach soll der deutsche Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung des 31-jährigen Flügelspielers haben.

Was für einen Transfer sprechen würde: Willians internationale Erfahrung sowie sein derzeitiger Vertrag. Willians Arbeitspapier bei den "Blues" läuft im kommenden Sommer aus, der Brasilianer wäre demnach ablösefrei zu haben.

Fraglich ist jedoch, ob Bayern Willian wirklich verpflichten möchte, denn zuletzt wurde vermehrt über einen Verbleib von Ivan Perisic in München spekuliert. Die Bosse sollen mit den Leistungen des 31-Jährigen zufrieden sein, der aktuell von Inter Mailand ausgeliehen ist. Ziehen die Bayern zum Ende der Saison jedoch wirklich die Kaufoption, wären rund 20 Millionen Euro Ablöse fällig.

In Bezug auf die Ablösesumme wäre Willian also durchaus günstiger zu haben.

Transfer-News vom 10.03.2020

+++ Bericht: Ist Müller sauer auf Bayern-Bosse? +++

Thomas Müller ist seit Wochen in absoluter Topform und mit 16 Assists der beste Vorlagengeber der Bundesliga. Trotzdem haben bislang keine Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2021 laufenden Vertrags beim FC Bayern stattgefunden.

Diese Tatsache verwundert wohl nicht nur viele Fans, sondern auch Müller selbst. Wie die "Bild" berichtet, ist der 30-Jährige nicht gerade begeistert, dass im Gegensatz zu ihm mit Kapitän Manuel Neuer bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattgefunden haben. Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll Müller dies als "mangelnde Wertschätzung" seiner Person gegenüber auffassen.

Wie die "Bild" weiter berichtet, sollen Gespräche über eine Ausdehnung des Kontrakts frühestens nach dem Champions-League-Rückspiel gegen dem FC Chelsea am 18.März stattfinden. Derweil sollen neben Klubs aus Italien inzwischen auch Vereine aus der Premier League am Offensivspieler interessiert sein.

Transfer-News vom 07.03.2020

+++ Bericht: Zweifel an Sané-Transfer +++

Leroy Sané gilt weiterhin als Wunschspieler des FC Bayern, noch immer wird der ManCity-Star mit einem Transfer zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Doch möglicherweise haben es sich die Bayern-Bosse mittlerweile anders überlegt. Denn wie der "kicker" am Montag berichtet, soll es intern Zweifel an einem Transfer des 24-Jährigen geben. Ausschlaggebender Punkt für einen Deal dürfte wohl die Ablösesumme sein. Dem Bericht zufolge sei ein neuer Innenverteidiger für die Verantwortlichen derzeit wichtiger. Dabei ganz oben auf der Liste: Dayout Upamecano von RB Leipzig, der die Sachsen zum Ende der Saison für 60 Millionen Euro verlassen darf.

Statt Sané könnten die Bayern möglicherweise auf Ivan Perisic zurückgreifen, der aktuell von Inter Mailand ausgeliehen ist. Die Münchner könnten die vereinbarte Kaufoption für den 31-Jährigen ziehen. Demnach könnte der Kroate als Ersatzmann für die gesetzten Flügelspieler Serge Gnabry und Kingsley Coman fungieren. Zusätzlich ist noch ein Flügel-Talent im Gespräch, um die teils angespannte Personallage auf den Außenbahnen zu beruhigen.

+++ FC Bayern steigt wohl in Poker um 17-jähriges England Juwel ein +++

Alphonso Davies und Joshua Zirkzee haben sich inzwischen auch schon bei der Profi-Mannschaft des FC Bayern bewährt. Beide wurden zwar nicht von Kindesbeinen an an der Säbener Straße aufgebaut, aber im jungen Alter nach München gelotst und dort weiterentwickelt. Da sich diese Transferstrategie bewährt hat, sucht der FCB offenbar schon nach dem nächsten Rohdiamanten.

Laut einem Bericht von "Football-Insider" soll der Rekordmeister Interesse an Jaden Philogene-Bidace aus der Jugend von Premier-League-Klub Aston Villa zeigen. Der 17 Jahre alte Flügelspieler spielt aktuell noch in der U18, wo er in 15 Spielen auf sechs Tore und eine Vorlage kommt. Das Talent durfte trotz seines jungen Alters bereits sein Debüt für die U23 geben.

Nach Informationen von "Football-Insider" würde Aston Villa den im Sommer auslaufenden Vertrag von Philogene-Bidace gerne verlängern. Neben dem FC Bayern sollen aber bereits mehrer Topklubs Schlange stehen. Auch Manchester City und Ajax Amsterdam sollen ihre Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben.

Transfer-News vom 05.03.2020

+++ Zieht es Javi Martínez zurück in die Heimat? +++

Beim FC Bayern spielt Javi Martínez unter Hansi Flick aktuell bestenfalls nur noch eine Nebenrolle auf der Ersatzbank. Der spanische Defensiv-Allrounder kam in der laufenden Saison gerade mal auf elf Einsätze in der Liga. Es wurde zuletzt mehrfach kolportiert, dass der 31-Jährige die Bayern im Sommer verlassen könnte.

Nun hat Athletic Bilbao, Ex-Klub von Martínez, erneut Interesse am Spanier angemeldet. "Er kann Athletic immer noch helfen", sagte Klub-Präsident Aitor Elizegi bei "Tele7". Jedoch müsse bei Martínez auch die Bereitschaft zu einem Wechsel vorhanden sein, so Elizegi weiter. "Er muss uns etwas geben, was im Moment fehlt. Und er darf den Weg für aufstrebende Youngster nicht versperren."

Als Ablösesumme für Martínez sollen zehn Millionen Euro im Raum stehen.

Transfer-News vom 27.02.2020

+++ Flick wollte Can, Dodo und Werner +++

Das Hansi Flick in der Winterpause den Kader verstärken wollte ist bekannt. Bekommen hat der 55-Jährige am Ende Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola, der bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen wird. Wie der "kicker" berichtet, hätte Flick aber auch gerne Emre Can oder Dodo nach München gelotst. Der deutsche Nationalspieler Can wechselte bekanntermaßen von Juventus Turin nach Dortmund, der 21-jährige Dodo blieb bei Schachtjor Donezk.

Bereits im Sommer hatte sich Flick, damals noch Co-Trainer von Niko Kovac, für eine Verpflichtung des Leipziger Stürmers Timo Werner stark gemacht, sein Einfluss war damals aber noch zu gering, um die Vereinsoberen von einem Transfer zu überzeugen. Werner hat mittlerweile seine Vertrag bei den Sachsen verlängert und ist beim amtierenden Champions-League-Sieger FC Liverpool im Gespräch.

Transfer-News vom 26.02.2020

+++ Bericht: Bayern will vorzeitig mit Davies verlängern +++

Alphonso Davies ist in dieser Saison der Senkrechtstarter beim FC Bayern. Wegen des Personalnotstands in der Defensive rutschte der 19-Jährige auf die Position des Linksverteidigers – seitdem brilliert der Flügelspieler dort auf eigentlich ungewohnter Position.

Zuletzt glänzte der Kanadier beim 3:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Chelsea, als er nach einem Super-Solo das 3:0 durch Robert Lewandowski vorbereitete (AZ-Note 2).

Einem Bericht zufolge wollen die Bayern nun vorzeitig mit Davies verlängern. Wie "Sport1" berichtet, soll der 19-Jährige einen neuen Fünfjahres-Vertrag erhalten – zu deutlich besseren Konditionen. Erste Gespräche deswegen sollen bereits stattgefunden haben. Aktuell läuft Davies' Vertrag noch bis 2023.

Transfer-News vom 25.02.2020

+++ Nächster Alphonso Davies? FC Bayern buhlt wohl um Offensiv-Juwel Jonathan David +++

Beim FC Bayern sorgt Alphonso Davies in dieser Saison für Furore. Der erst 19 Jahre alte Kanadier ist unter Trainer Hansi Flick gesetzt und begeistert mit seiner Schnelligkeit und seinem Offensivdrang. Vielleicht strecken die Münchner auch deshalb ihre Fühler nach einem weiteren Nordamerika-Talent aus. Laut einem Bericht von "Don Balon" sind die Bayern an Jonathan David von KAA Gent interessiert.

Der 20-Jährige fühlt sich im offensiven zentralen Mittelfeld am wohlsten, kann aber auch als Sturmspitze oder auf dem Flügel agieren. In 37 Pflichtspielen für die Belgier kommt David auf 22 Tore und zehn Vorlagen. Für die kanadische Nationalmannschaft erzielte David in zwölf Partien elf Treffer. Sein Vertrag in Gent läuft noch bis Sommer 2022. Nach Informationen der belgischen Zeitung "Het Laatse Nieuws" darf das Offensiv-Talent aber im kommenden Sommer für eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro wechseln.

Neben den Bayern sollen unter anderem auch die Bundesligisten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen und die internationalen Topklubs Inter Mailand, Manchester United und der FC Arsenal um den 20-jährigen Kanadier buhlen.

Transfer-News vom 24.02.2020

+++ Müller: Entscheidung über Zukunft wahrscheinlich im Sommer +++

Verlässt Thomas Müller den FC Bayern? Der Vertrag des Ur-Bayers läuft im Sommer nächsten Jahres aus – nun hat der Weltmeister von 2014 über seine Zukunftsplanungen gesprochen. "Wahrscheinlich gibt es im Sommer eine Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung", erklärte der Angreifer gegenüber "The Athletic". Einzig aufgrund seiner Rolle als Publikumsliebling will er jedoch nicht in München bleiben, viel wichtiger sei die sportliche Leistungsfähigkeit. "Für mich geht es nur um Fußball und Leistung. Keiner verdient es, in einem Team zu sein aufgrund des Identifikationsfaktors oder weil er gut fürs Marketing ist", erklärte der 30-Jährige weiter.

Tatsächlich war ein Abgang aus München in der Vergangenheit bereits einmal Thema. 2014 zeigte Manchester United großes Interesse an Müller - die Bayern lehnten jedoch ab. "Als Louis van Gaal übernahm, wurde es für alle Seiten ernst", erzählte der Ex-Nationalspieler: "Ich konnte mir vorstellen, zu ManUnited zu gehen. Aber der Klub stellte klar: 'Wir wollen, dass du bleibst.'"

Transfer-News vom 21.02.2020

+++ Bericht: Ivan Perisic will beim FC Bayern bleiben +++

Momentan laboriert Ivan Perisic noch an den Folgen seines Knöchelbruchs, den er sich vor einigen Wochen im Training zugezogen hat.

Das hindert den Kroaten aber nicht, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen. Wie "Sport1" berichtet, hat der 31-Jährige bereits konkrete Vorstellungen, wie es nach Ablauf seiner Leihe im kommenden Sommer weitergehen soll.

Demnach fühlt sich Perisic in München pudelwohl und möchte unbedingt über die Saison hinaus bleiben. Die Bayern könnten den Kroaten wohl für rund 20 Millionen Euro fest verpflichten.

Allerdings haben dem Bericht zufolge noch keine Gespräche zwischen den Beratern des Flügelspielers und den Verantwortlichen des Rekordmeisters stattgefunden. Diese sollen im März erfolgen.

Transfer-News vom 20.02.2020

+++ AZ-Info: Arsenal macht Bayern bei Upamecano Konkurrenz +++

Der FC Bayern zeigt nach AZ-Informationen weiterhin Interesse an Dayot Upamecano von RB Leipzig, muss sich jedoch gegen finanzkräftige Konkurrenz durchsetzen: Auch der FC Arsenal will den physisch starken Innenverteidiger unbedingt verpflichten. Die Gunners, aktuell Tabellenzehnter in der Premier League, beobachten den Franzosen seit Jahren.

Upamecanos Vertrag läuft 2021 aus, eine Verlängerung gilt derzeit als äußerst unwahrscheinlich. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist im aktuellen Vertrag des 21-Jährigen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert.

+++ Als Pogba-Alternative: Schielt Juventus auf Thiago? +++

Nachdem er in der holprigen Hinrunde noch mit teils uninspirierten und fahrigen Auftritten in der Kritik stand, gehört Thiago mittlerweile wieder zu den absoluten Leistungsträgern bei den Bayern. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, die Entscheidung über eine Verlängerung soll nach den Achtelfinalspielen gegen den FC Chelsea getroffen werden.

Die noch ungeklärte Vertragssituation des spanischen Spielmachers ruft nun offenbar auch die internationale Konkurrenz auf den Plan. Wie die "Daily Mail" berichtet, hat der italienische Serienmeister Juventus Turin den 28-Jährigen als Alternative für Paul Pogba auserkoren.

Der französische Weltmeister galt lange Zeit als Wunschlösung der Bianconeri. Ein Wechsel gestaltet sich allerdings weiterhin schwierig, da sich dessen aktueller Klub Manchester United noch immer gegen einen Verkauf des ehemals teuersten Fußballers der Welt stellt. Der italienische Serienmeister ist deshalb nun auf der Suche nach einem Plan B, falls sich der Transfer nicht realisieren lassen sollte.

Nach AZ-Informationen ist eine Vertragsverlängerung Thiagos aktuell aber wesentlich wahrscheinlicher als ein Verkauf.

Transfer-News vom 19.02.2020

+++ Augsburg wohl mit Interesse an Christian Früchtl +++

Steht Christian Früchtl in der kommenden Saison bei einem bayerischen Ligakonkurrenten im Tor? Nach Informationen der "Bild" zeigt der FC Augsburg wohl Interesse am 20-jährigen Torwart-Talent. Demnach sei sein Name intern gefallen. Der Torwart der Bayern-Reserve soll bereits in der Vergangenheit Thema bei den Fuggerstädtern gewesen sein.

Durch die Verpflichtung von Alexander Nübel sieht Früchtl, die derzeitige Nummer drei im Bayern-Tor, seine Chancen auf regelmäßige Einsätze beim deutschen Rekordmeister schwinden. Seine Planung sieht deshalb vor, trotz einer kürzlichen Vertragsverlängerung bis 2022, in der nächsten Saison durch ein Leihgeschäft Spielpraxis zu sammeln.

"Christian plant noch immer, sich in der kommenden Saison ausleihen zu lassen. Es ist aber auch klar, dass für ihn nur ein Verein in Frage kommt, wo er die Nummer eins sein wird", bestätigte sein Berater Christian Rößner gegenüber "Sport1"

In Augsburg würde Früchtl Rekord-Torhüter Tomas Koubek ersetzen, der zuletzt immer wieder durch einige Patzer für Gesprächsstoff sorgte.

+++ Bericht: Bayern jagt Chelsea-Juwel +++

In der vergangenen Saison warb der FC Bayern vergebens um Callum Hudson-Odoi. Nun streckt der Rekordmeister offenbar erneut seine Fühler in die Jugendakademie des FC Chelsea aus. Nach Informationen des Portals "Football Insider" sind die Münchner wohl an Samuel Iling-Junior interessiert. Der 16-Jährige kommt regelmäßig für die U18 der Blues zum Einsatz.

Neben dem FC Bayern sollen sich auch Schalke 04, Ajax Amsterdam und Paris St. Germain mit dem englischen U-Nationalspieler befassen.

Transfer-News vom 18.02.2020

+++ Bericht: Upamecano-Deal hat Priorität +++

Jérôme Boateng wird den FC Bayern zum Ende der Saison höchstwahrscheinlich verlassen. Auf der Suche nach einem Nachfolger steht ein Spieler wohl ganz oben auf der Wunschliste der Münchner. Nach Informationen von "France Football" soll der Rekordmeister Dayot Upamecano von RB Leipzig zur "Priorität" erklärt haben.

Zuvor hatte die "Bild" bereits berichtet, dass die Bayern-Bosse ihr Interesse beim Management des 21-Jährigen hinterlegt haben. Der Franzose hat demnach in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert.

Sein Vertrag in Leipzig läuft im Sommer 2021 aus.

Transfer-News vom 14.02.2020

+++ Bericht: Bayern steigt in Sancho-Poker ein +++

BVB-Shootingstar Jadon Sancho ist in Europa heiß begehrt. Auch der FC Bayern ist laut Informationen von "Sky Sport England" jetzt in den Poker um den 19-Jährigen eingestiegen. Demnach sei der Flügelflitzer, dessen Vertrag 2022 in Dortmund ausläuft, eine echte Option für den Rekordmeister.

Doch die Liste der Interessenten ist lang: Neben dem FC Liverpool, Manchester City, Manchester United und dem FC Chelsea, soll Sancho auch beim FC Barcelona auf dem Radar sein.

Nach AZ-Infos ist das Thema ist beim FC Bayern aktuell allerdings nicht besonders heiß. Ein Transfer von Leroy Sané hat weiter Priorität.

Transfer-News vom 13.02.2020

+++ Bericht: Bayern mit Interesse an Arsenal-Youngster +++

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Zukunft, ist der FC Bayern laut englischen Medienberichten auf ein Arsenal-Talent gestoßen. Wie die "Daily Mail" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister wohl ein Auge auf Offensivspieler Bukayo Saka geworfen.

Demnach sollen die Münchner im Werben um den Youngster allerdings namhafte Konkurrenz haben. Neben den Münchnern haben offenbar auch die englischen Topklubs FC Liverpool und Manchester United ernsthaftes Interesse am flexibel einsetzbaren Linksaußen.

Die "Gunners" selbst haben kein Interesse ihre Nachwuchshoffnung abzugeben. Viel mehr wollen die Londoner, den bis 2021 laufenden Vertrag, mit dem 18-jährigen Engländer verlängern.

Transfer-News vom 12.02.2020

+++ Bericht: Manchester United will Tolisso auf Insel locken +++

War Corentin Tolisso schon kurz vor dem Absprung beim FC Bayern? Den Bayern soll im Winter bereits ein konkretes Angebot für den Franzosen von Manchester United vorgelegen haben, wie der "Kicker" berichtet. Die "Red Devils" wollten Tolisso demnach zunächst für die Rückrunde ausleihen. Die Münchner sollen jedoch aufgrund der dünnen Personaldecke abgelehnt haben.

+++ Bericht: FC Bayern will Tolisso verkaufen +++

Wie die "Bild" berichtet, möchte der FC Bayern Corentin Tolisso im kommenden Sommer verkaufen. Der Franzose spielt unter Flick keine große Rolle. Weitere Infos gibt's hier.

Transfer-News vom 11.02.2020

+++ Früchtl vor Absprung in die Premier League? +++

Durch die Verpflichtung von Alexander Nübel sieht Christian Früchtl, die derzeitige Nummer drei im Bayern-Tor, seine Chancen auf regelmäßige Einsätze beim deutschen Rekordmeister schwinden.

"Christian plant noch immer, sich in der kommenden Saison ausleihen zu lassen. Es ist aber auch klar, dass für ihn nur ein Verein in Frage kommt, wo er die Nummer eins sein wird", bestätigte sein Berater Christian Rößner gegenüber "Sport1".

Für den 20-Jährigen, der aktuell bei der Reserve der Bayern im Tor steht, gibt es bereits konkretes Interesse "von zwei Teams aus der Premier League, sowie aus der ersten und zweiten Bundesliga", so Rößner. "Christian will den nächsten Schritt machen. Die Leihe wird in enger Absprache mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Torwarttrainer Toni Tapalović erfolgen." Dennoch habe Früchtl vor, "sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen".

Erst im November 2019 verlängerte der Schlussmann seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2022.

Transfer-News vom 10.02.2020

+++ Bericht: Bayern will über Upamecano-Angebote informiert werden +++

Verstärken sich die Bayern mit Dayot Upamecano? Der Rekordmeister soll den französischen Abwehr-Koloss von RB Leipzig bereits seit längerem auf dem Zettel haben, im Sommer könnte der 21-Jährige den abwanderungswilligen Jérôme Boateng ersetzen.

Wie die "Bild" berichtet, haben die Bayern-Bosse ihr Interesse beim Management von Upamecano bereits hinterlegt. Der Franzose hat demnach in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert. Wenn ein anderer Klub an den Innenverteidiger herantritt, sollen die Bayern informiert werden.

+++ Neuer über Vertragsverlängerung: "Habe noch genug Zeit" +++

Manuel Neuer und der FC Bayern: Auch am Rande des Bundesliga-Hits gegen RB Leipzig sorgte die Zukunft des Nationaltorhüters für Gesprächsstoff. "Mein Plan ist, dass ich weiter Fußball spiele für den FC Bayern. Ab Sommer 2020 ist Alexander Nübel da und dann geht's weiter. Und für mich geht's bis 2021 weiter. Dann habe ich genug Zeit, mit den Verantwortlichen zu sprechen", erklärte der 33-Jährige bei "Sky". Es gebe keine Signale, es gebe "nichts, was wir verkünden können". Und er fügte hinzu: "Wir konzentrieren uns darauf, dass wir mit dem FC Bayern Titel gewinnen. Das ist unser Ziel, das Persönliche stellen wir nicht vorne an." Brisant: Neuer und Noch-Schalke-Keeper Nübel können im DFB-Pokal aufeinandertreffen. Titelverteidiger FC Bayern muss im Viertelfinale beim Bundesliga-Rivalen in Gelsenkirchen antreten, wo Nübel derzeit wieder die Nummer eins ist. Beim Bundesliga-Duell war der 23-Jährige gesperrt und wurde durch Markus Schubert vertreten.

Transfer-News vom 08.02.2020

+++ Bericht: Sergino Dest ein heißer Kandidat +++

Álvaro Odriozola ist als Leihgabe von Real Madrid ohne Kaufoption vermutlich nur eine Übergangslösung für die Rückrunde, und so halten die Verantwortlichen des FC Bayern weiterhin die Augen offen, was die Position des Rechtsverteidigers angeht. Wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet, ist Sergino Dest ein heißer Kandidat. Der 19-Jährige von Ajax Amsterdam gilt als großes Talent und steht offenbar schon länger auf der Wunschliste des deutschen Rekordmeisters. Demnach soll der Klub bereits im abgelaufenen Transferfenster ein Angebot für den in Holland geborenen US-Amerikaner (Vertrag bis 2022) hinterlegt haben. Nun sei Ajax-Manager Marc Overmars gewillt, den Spieler abzugeben. Als Ablöse sind rund 26 Millionen Euro im Gespräch.

Transfer-News vom 07.02.2020

+++ Bericht: FC Barcelona senkt Coutinho-Ablöse +++

Also großer Hoffnungsträger zu Beginn der Saison geholt, konnte Superstar Philippe Coutinho beim FC Bayern noch nicht endgültig überzeugen. In bislang 26 Pflichtspielen für die Münchner kommt der Brasilianer auf sieben Tore und acht Vorlagen.

Bis auf die Gala-Vorstellung gegen Bremen (drei Tore, zwei Vorlagen) blitzt die Klasse des 27-Jährigen nur selten auf. Oft bleibt Coutinho unauffällig – zuletzt im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim (4:3), als er sogar von Beginn an ran durfte.

Fest steht: Coutinho ist für eine Saison an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen, danach besteht eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. Doch einem spanischen Medienbericht zufolge könnte Coutinho jetzt wohl günstiger zu haben sein.

Laut "Mundo Deportivo" scheint der FC Barcelona die Ablösesumme von Coutinho auf 80 bis 90 Millionen Euro zu senken. Ein Angebot in diesem Bereich würde der Verein demnach "mit geschlossenen Augen" annehmen. Coutinhos Marktwert liegt aktuell bei 70 Millionen Euro.

Jedoch ist es fraglich, ob die Bayern selbst bei einer gesenkten Coutinho-Ablöse zuschlagen werden. Die Transfers von Leroy Sané (Manchester City) und Kai Havertz (Bayer Leverkusen) haben Priorität im Sommer.

Transfer-News vom 06.02.2020

+++ Hamann rät Bayern von Sané-Verpflichtung ab +++

Geht es nach "Sky"-Experte Dietmar Hamann sollte der FC Bayern von einer Sané-Verpflichtung Abstand nehmen. "Sané ist jetzt keine 20 mehr und scheint in Manchester sein eigenes Ding zu machen", erklärte Hamann am Donnerstag bei einer Medienrunde. Auch das häufige Wechseln des Beraters hält der 46-Jährige für nicht optimal.

Für Hamann ist Kai Havertz das "Transferziel Nummer eins". Es stehe für den ehemaligen Bayern-Profi außer Frage, dass der Youngster von Bayer Leverkusen ein Spieler ist, um den sich die Münchner bemühen sollten.

Als günstigere Sané-Alternative empfiehlt Hamann den Bayern stattdessen Milot Rashica von Werder Bremen. Der Kosovo-Stürmer zeigte zuletzt im Achtelfinale des DFB-Pokals eine starke Leistung und hatte großen Anteil am 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. In Bremen hat der 23-Jährige noch einen Vertrag bis 2022.

Transfer-News vom 05.02.2020

+++ Sané hat Wechselwunsch hinterlegt +++

Der Transfer von Leory Sané zum FC Bayern nimmt Fahrt auf. Nach Informationen der "Sport Bild" soll der deutsche Nationalspieler bereits seinen Wechselwunsch bei den Bayern-Bossen hinterlegt haben.

Demnach kann sich der Flügelspieler von Manchester City eine Zusammenarbeit mit Hansi Flick gut vorstellen. Allerdings sei für den 24-Jährigen der Kader des Rekordmeisters für die kommende Saison entscheidend, Sané möchte mit den Münchnern die Champions League gewinnen. Außerdem soll das Gehalt eine wichtige Rolle spielen, darüber könne laut "Sport Bild" aber erst ab April mit dem FC Bayern verhandelt werden.

Durch den kürzlich vollzogenen Beraterwechsel und die dadurch verbundene dreimonatige Kündigungsfrist kann Sanés neue Agentur Lian Sports erst ab April offiziell in Verhandlungen treten. Bis Dezember wurde Sané durch die Agentur von David Beckham vertreten. Bei den Münchnern soll der Beraterwechsel auf wenig Begeisterung gestoßen sein, "nervös sind sie aber nicht", heißt es in dem Bericht.

Der Vertrag des 21-fachen Nationalspielers läuft im Sommer 2021 aus.

Transfer-News vom 04.02.2020

+++ Bericht: Bei Verlängerung - Thiago will so viel wie Lewandowski +++

Wie geht es weiter mit Thiago? Der spanische Nationalspieler befindet sich aktuell in bestechender Form, sein Vertrag läuft aber im Sommer 2021 aus. Laut einem Bericht der "Bild" hat der Spielmacher eine Verlängerung an ein sattes Gehalt geknüpft. Thiago fordert demnach ein jährliches Salär von 15 Millionen Euro - damit würde er zu den Topverdienern im Bayern-Kader aufsteigen.

Sollte der 28-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern, müssten ihn die Bayern im Sommer Verkaufen, um noch eine halbwegs marktübliche Ablösesumme zu erzielen. In Adrian Fein, der aktuell beim Hamburger SV mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht, hätten die Münchner zumindest in Sachen Position einen Ersatz in Aussicht. Der 20-Jährige genießt im Klub ein hohes Ansehen, sein Vertrag wurde Ende Dezember bis 2023 verlängert.

+++ Hainer bestätigt Sané-Interesse +++

Bayern-Präsident Herbert Hainer bestätigt, dass der FC Bayern eine Verpflichtung von Leroy Sané weiter im Blick. "Leroy Sané ist ein toller Spieler, an dem wir interessiert sind, was auch bekannt ist", sagte Herbert Hainer gegenüber "Passauer Neue Presse". Allerdings müsse man zunächst abwarten, "wie er nach seiner Verletzung zurückkommt".

Nach AZ-Informationen ist jedoch ein Wechsel des Flügelspielers im Sommer geplant. Dies deckt sich mit den Aussagen des Bayern-Präsidenten: Der Rekordmeister möchte eine Mannschaft aufbauen, die auf längere Sicht international erfolgreich ist. "Man kann aber davon ausgehen, dass wir die Mannschaft nicht nur für die nächste Saison, sondern für die Zukunft so ausrichten, dass sie weiter erfolgreich sein wird."

Nach seiner Kreuzbandverletzung im Sommer, hat Sané vergangene Woche erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings von Manchester City absolviert. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft 2021 bei den Citizens aus.

Transfer-News vom 31.01.2020

+++ Guardiola gibt Sané-Update +++

Pep Guardiola hat am Freitag Stellung zur Zukunft von Leroy Sané bezogen und einen Verbleib bei Manchester City nicht ausgeschlossen. "Die letzte Info, die ich habe, ist, dass wir ihm vor langer Zeit ein Angebot gemacht haben und er es bislang nicht abgelehnt hat", erklärte der Coach der Citizens auf einer Pressekonferenz​​.

Nach AZ-Informationen ist jedoch ein Wechsel des Flügelspielers im Sommer geplant. Sein Vertrag in Manchester läuft 2021 aus.

Nach seinem Kreuzbandriss hat der deutsche Nationalspieler am Dienstag erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining des englischen Meisters bestritten. Allerdings bremste der ehemalige Bayern-Coach die Erwartungen an den 24-Jährigen. "Ich denke, er braucht etwas mehr Zeit. Wir werden sehen."

Transfer-News vom 30.01.2020

+++ Top-Personalie Havertz: FC Bayern bleibt im Rennen +++

Dass Kai Havertz seinen aktuellen Verein Bayer Leverkusen nach dieser Saison verlassen wird, gilt als ausgemachte Sache - und die Konkurrenz für den mitbietenden FC Bayern ist groß. Top-Klubs wie Real Madrid, FC Barcelona oder FC Liverpool sind ebenfalls an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers interessiert.

Noch aber ist im Rennen um das Mittelfeld-Juwel alles offen: Denn der deutsche Rekordmeister hat nach AZ-Informationen im Buhlen um den 20-Jährigen weiterhin gute Chancen. Aus dem Umfeld des Spielers heißt es auf Nachfrage, dass es "nie eine Zusage an irgendjemanden gab".



+++ Rummenigge erklärt, warum Haaland kein Thema war +++

Mit fünf Treffern in seinen ersten beiden Spielen hat Erling Haaland nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund einen absoluten Traumstart hingelegt! Der junge Angreifer wurde zwischenzeitlich auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Für die Münchner war eine Verpflichtung des 19-Jährigen allerdings kein Thema, wie Karl-Heinz Rummenigge im Rahmen eines Auftritts beim Sportbusiness-Event SPOBIS erklärte.

"Wir haben eine klare Philosophie, wir machen Transfers auf Positionen, auf denen wir eine Notwendigkeit sehen", stellte Bayerns Vorstandsvorsitzender klar: "nd bei dem Kader, den wir im Moment haben, muss ich sagen, ist es schwierig, überhaupt Verbesserungen zu finden. Dementsprechend kann ich nachvollziehen, was Dortmund gemacht hat, aber es war kein Thema für Bayern München."

Neben Haaland wechselte in Dani Olmo ein weiteres hochveranlagtes Talent in die Bundesliga. Rummenigge begrüßt die Transfers der Konkurrenz. "Ich glaube, grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, dass sich diese Spieler Richtung Bundesliga bewegen. Ich bin immer dafür, dass gute Spieler in die Bundesliga kommen, denn am Ende macht es die Liga und damit den ganzen Betrieb attraktiver", erklärte der ehemalige Stürmer.

Transfer-News vom 29.01.2020

++ Kein Boateng-Wechsel im Winter +++

Nach AZ-Informationen wird Jérôme Boateng den FC Bayern im Winter nicht verlassen. Zwar gab es Interesse anderer Klubs, allerdings wurden die Gespräche nie konkret. Ein Abschied im Sommer ist aber weiterhin geplant, deshalb auch der Wechsel zu Berater Fali Ramadani.

Auch bei Leory Sané, der ebenfalls jetzt von Fali Ramadani beraten wird, ist ein Transfer angedacht. Allerdings stellt sich die Frage, welche anderen Klubs neben dem Rekordmeister am Flügelflitzer von Manchester City interessiert sind. Der 24-Jährige zweifelt offenbar an einem Bayern-Engagement, da er eine Verpflichtung im Winter trotz Verletzung als Vertrauensbeweis empfunden hätte (siehe Eintrag unten).

+++ Fix! Bayern holt Jeong zurück +++

Der südkoreanische Flügelspieler Wooyeong Jeong kehrt auf Leihbasis vom SC Freiburg zum FC Bayern zurück. Dort soll der 20-Jährige in der Drittliga-Mannschaft der Münchner Spielpraxis sammeln, wie beide Klubs am Mittwoch mitteilten. Jeong stand beim deutschen Rekordmeister bereits eineinhalb Jahre unter Vertrag, ehe er 2019 zum Bundesligisten aus dem Breisgau wechselte.



Die Ausleihe ist nach Bayern-Angaben bis zum Sommer vorgesehen. In Freiburg bestritt das Talent nur ein DFB-Pokal-Spiel für die Profis und spielte sechsmal in der Regionalliga. Zuletzt gewann Jeong mit der U23 von Südkorea die Asienmeisterschaft.

"Woo sieht bei uns die Chance, ohne lange Eingewöhnungszeit wertvolle Spielpraxis in der 3. Liga sammeln zu können. Und wir freuen uns, mit ihm eine weitere sehr gute Alternative für unsere Offensive zur Verfügung zu haben", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

+++ Bericht: Sané zweifelt an Bayern-Wechsel +++

Scheitert der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern doch noch? Nach Informationen der "Bild" soll der Flügelspieler von Manchester City plötzlich Zweifel an einem Engagement beim deutschen Rekordmeister bekommen haben. Demnach hätte der 24-Jährige eine Verpflichtung im Winter trotz Verletzung als Vertrauensbeweis empfunden.



Der deutsche Nationalspieler hat am Dienstag, fast sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss, erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining des englischen Meisters Manchester City bestritten. Sané hatte sich die schwere Verletzung Anfang August im Community Shield gegen den FC Liverpool zugezogen. Der FC Bayern legte seine intensiven Transferbemühungen daraufhin auf Eis. Im Anschluss war allerdings immer wieder über einen Winterwechsel des Flügelspielers zu den Bayern spekuliert worden.

Zudem erschwere laut "Bild" der jüngst vollzogene Beraterwechsel des Nationalspielers die Vertragsverhandlungen. Demzufolge ist Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge "nicht begeistert", noch einmal die Verhandlungen von vorne aufzurollen.

Sanes Vertrag in Manchester läuft noch bis 2021.

Transfer-News vom 28.01.2020

+++ Fix: Wriedt und Köhn verlassen Bayern II im Sommer +++

Ganz schlechte Nachrichten für die Amateure des FC Bayern: Top-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt und U19-Nationalspieler Derrick Köhn verlassen die Münchner in diesem Sommer. Beide wechseln nach Ablauf ihrer Verträge Ende Juni ablösefrei in die Eredivisie zu Willem II Tilburg. Dies teilte der Tabellenvierte der höchsten niederländischen Spielklasse am Dienstag mit. Für die Bayern ist der Doppel-Abgang ein harter Schlag: Beide zählen in der laufenden Saison zu den absoluten Stammspielern bei den Amateuren. Vor allem Wriedt dürfte bei den Bayern eine große Lücke hinterlassen. Der 25-Jährige schoss die Münchner in der abgelaufenen Spielzeit mit 24 Treffern fast im Alleingang zum Aufstieg, in der laufenden Saison zählt er mit 13 Toren in 20 Partien zu den torgefährlichsten Spielern der Liga.

+++ Bericht: Bayern zeigt Interesse an Thomas Lemar +++

Werden die Bayern kurz vor dem Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Laut einem Bericht von "France Football" zeigt der Rekordmeister Interesse an Thomas Lemar von Atlético Madrid.

Der ehemalige Mitspieler von Bayerns Rekordeinkauf Lucas Hernández zählt unter Diego Simeone nicht zum Stammpersonal und kam wettbewerbsübergreifend auf lediglich 21 Einsätze, auf eine Torbeteiligung wartet der Weltmeister von 2018 aber noch. Um seine Chancen auf eine Teilnahme bei der EM im Sommer zu erhöhen, drängt der 24-Jährige nun offenbar auf einen Wechsel. Laut dem Bericht wäre Atlético bereit, Lemar ab einer Ablöse von 60 Millionen Euro ziehen zu lassen. Neben den Bayern sollen auch der FC Chelsea, Arsenal und Tottenham Interesse zeigen. Das Transferfenster in Deutschland schließt am kommenden Freitag um 18 Uhr.

Lemar wäre nach Coman, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard und Michael Cuisance der sechste Franzose im Bayern-Kader. Der Linksaußen wechselte im Sommer 2018 für kolportierte 70 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Colchoneros, wusste in der spanischen Hauptstadt bislang aber nicht zu überzeugen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Transfer-News vom 27.01.2020

+++ Bericht: Bayern wollte Olmo-Transfer zu Leipzig verhindern +++

Wäre der Wechsel von Dani Olmo zu RB Leipzig fast in letzter Sekunde geplatzt? Nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio hat der FC Bayern offenbar kurz vor der Vertragsunterschrift versucht den U21-Europameister nach München zu locken.

Demnach soll der Rekordmeister Dinamo Zagreb ein besseres Angebot unterbreitet haben, indem er in den Deal eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent integrieren wollte. Allerdings wurde daraus nichts.

Am Samstag unterschrieb Olmo bei den Sachsen für rund 20 Millionen Euro. Der kroatische Erstligist erhält laut Di Marzio zudem zehn bis 20 Prozent Beteiligung bei einem Weiterverkauf des Spaniers. In Leipzig steht der 21-Jährige bis 2024 unter Vertrag.

Transfer-News vom 26.01.2020

+++ Spordirektor Salihamidzic sieht keinen weiteren Transferbedarf beim FC Bayern +++

Sportdirektor Hasan Salihamidzic sieht für den FC Bayern nach dem geglückten Rückrundenstart und der Rückkehr einiger verletzter Akteure keinen weiteren Transferbedarf im Winter. Auf die Frage, ob der Rekordmeister im Winter nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden müsse, antwortete der Bayern-Verantwortliche: "Wenn man sieht, wie sich die Situation im Kader entwickelt hat, hat der Trainer wieder Optionen. Ich sehe das sehr gelassen."

Allerdings wollte der Sportdirektor weitere Transfers auch nicht kategorisch ausschließen. "Das Transferfenster ist bis zum 31. Januar geöffnet, wir bleiben einfach ruhig", erklärte Salihamidzic. Die Bayern hatten unter der Woche den Spanier Álvaro Odriozola von Real Madrid ausgeliehen. Der Außenverteidiger saß beim 5:0-Sieg gegen Schalke 90 Minuten auf der Ersatzbank. Trainer Hansi Flick wechselte ihn nach wenigen Trainingstagen mit seiner neuen Mannschaft nicht ein.

Transfer-News vom 25.01.2020

+++ FC Bayern gibt offenbar Angebot für Barca-Talent ab +++

Die Bayern sollen an einem Talent des FC Barcelona interessiert sein. Nach Informationen der spanischen Zeitung "Mundo Derpotivo" hat der Rekordmeister wohl ein Angebot für Carles Pérez abgegeben. Der Flügelspieler spielt bei den Katalanen in dieser Saison keine Rolle und strebt ein Leihgeschäft an, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Der neue Barca-Trainer Quique Setién hat dem 21-Jährigen einen Wechsel nahegelegt, da er nicht mit ihm plane.

Allerdings sind auch andere Vereine am spanischen U21-Nationalspieler interessiert. Laut dem Bericht der "Mundo Deportivo" hat Barca auch ein Angebot von Borussia Dortmund, vom AS Rom und vom FC Sevilla vorliegen. Der Bericht räumt den Italienern die besten Karten auf eine Verpflichtung ein. Barcelona soll bereits mit den Roma-Verantwortlichen verhandeln, bisher konnte aber noch keine Einigung erzielt werden.

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte sich in der Winterpause einen weiteren Spieler für die offensive Außenbahn gewünscht. Pérez könnte diese Rolle einnehmen. Das Barca-Eigengewächs aus der gerühmten "La Masia"-Akademie kommt in dieser Spielzeit auf zwölf Pflichtspieleinsätze für die Profis. Dabei hat der 21-Jährige zwei Tore erzielt und drei weitere vorbereitet.

Transfer-News vom 24.01.2020

+++ Bayern buhlt wohl um nächstes Offensiv-Juwel +++

Der FC Bayern ist hat sich offenbar zum Ziel gesetzt, junge Talente frühzeitig nach München zu holen. Wie die "L’Équipe" berichtet, ist der Rekordmeister wohl an der Verpflichtung von Yaya Soumaré von Olympique Lyon interessiert. Demnach sollen die Münchner bereits mit einem konkreten Plan an den 19-jährigen Franzosen herangetreten sein.

Der FC Bayern möchte den Flügelstürmer wohl als Perspektivspieler verpflichten und ihn über eine Leihe oder die Amateure an die Profis heranführen. Soumaré, der bislang noch nicht für die Lyon-Profis zum Einsatz kam, erzielte in der Youth League in zwölf Spielen bislang zwei Tore und vier Assists.

Transfer-News vom 23.01.2020

+++ Bayern wohl an Kiel-Youngster dran +++

Schnappt sich der FC Bayern nach Nicolas Kühn das nächste deutsche Talent? Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist der Rekordmeister wohl an Lion Lauberbach von Holstein Kiel interessiert. Demnach plant der Rekordmeister offenbar eine Leihe im Winter mit Kaufoption oder eine feste Verpflichtung im Sommer. Die Ablösesumme für den Angreifer soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Der 21-jährige Stürmer absolvierte in dieser Saison zehn Zweitligaspiele, blieb allerdings noch ohne Torbeteiligung. Lauberbach, dessen Vertrag bei den Norddeutschen 2022 ausläuft, kommt in Kiel aktuell nicht an U21-Nationalspieler Janni Serra vorbei.

+++ Wildert der FC Bayern bei Tabellenführer Leipzig? +++

Wie "Skysport News" berichtet, hat der FC Bayern ein Auge auf Dayot Upamecano geworfen. Der 21-Jährige steht aktuell bei Tabellenführer RB Leipzig unter Vertrag - der aber im Sommer 2021 ausläuft. Bislang hat Upamecano nicht verlängert, da er Leipzig wohl verlassen will. Wollen die Leipziger also noch eine Ablöse kassieren, müssten sie Upamecano bereits diesen Sommer ziehen lassen.

Laut "Sky" sollen die Bayern großes Interesse an dem zentralen Abwehrspieler haben. Er könnte Jerome Boateng ersetzten, der bei den Bayern keine große Zukunft mehr hat. Upamecanos Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 50 Millionen Euro taxiert.

Transfer-News vom 22.01.2020

+++ Bayern schnappt sich Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam +++

Der Nächste, bitte! Knapp eineinhalb Stunden nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Álvaro Odriozola verkünden die Bayern den nächsten Neuzugang. Nicolas Kühn wechselt auf Leihbasis von Ajax Amsterdam nach München, wo er die zweite Mannschaft verstärken wird. "Wir verfolgen den Weg von Nicolas schon seit ein paar Jahren und freuen uns, dass er nun für ein halbes Jahr das Bayern-Trikot tragen wird. Diese Ausleihe ist für alle Seiten eine sehr interessante Geschichte", erklärt Campus-Leiter Jochen Sauer.

Der deutsche U20-Nationalspieler (ein Tor in drei Spielen) war im Januar 2018 für zwei Millionen Euro aus der U19 von RB Leipzig zu Ajax gewechselt. Beim Champions-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison lief er überwiegend in der zweiten Mannschaft auf. Im Ajax-Trikot war er in 43 Partien an elf Treffern beteiligt (fünf Tore, sechs Vorlagen). 2019 wurde er außerdem mit der renommierten Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Spieler seines Jahrgangs ausgezeichnet.

+++ Fix! Bayern leiht Odriozola von Real Madrid aus +++

Jetzt haben die Bayern endlich ihren Winter-Neuzugang! Wie die Münchner am Mittwochvormittag bekanntgaben, wechselt Álvaro Odriozola bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Rekordmeister (hier geht es zum Porträt des Bayern-Neuzugangs).

"Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Álvaro Odriozola entschieden. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung und bedanken uns bei den Verantwortlichen von Real Madrid für die sehr freundschaftlichen und partnerschaftlichen Gespräche", sagt Karl-Heinz Rummenigge auf der Vereinshomepage.

Der Rechtsverteidiger wird bereits am Mittwoch am Teamtraining der Münchner teilnehmen. Der 24-Jährige war in der laufenden Saison die klare Nummer zwei auf der Rechtsverteidigerposition hinter dem gesetzten Daniel Carvajal.

Er kam wettbewerbsübergreifend auf lediglich fünf Einsätze und bereitete dabei einen Treffer vor.

+++ Bericht: Bayern-Stars wollen Costa zurück +++

Kommt es beim FC Bayern zu einer spektakulären Rückholaktion? Wie die "SportBild" vermeldet, haben sich die einflussreichsten Spieler des Rekordmeisters für eine Rückkehr von Douglas Costa ausgesprochen. Hansi Flick habe demnach während des Trainingslagers in Doha seinen Mannschaftsrat (besteht aus Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski) um eine Einschätzung des aktuellen Kaders sowie zu etwaigen Neuverpflichtungen gebeten. Sie sollen sich für eine Verstärkung in der Defensive und in der Offensive ausgesprochen haben.

Als es um den Angriffsbereich ging, soll schließlich der Name Douglas Costa gefallen sein. Laut dem Bericht sind die Spieler der Meinung, dass der Flügelstürmer eine gute Verstärkung wäre, wenn ihn ein Trainer gut führt. Der brasilianische Nationalspieler lief bereits zwischen 2015 und 2017 für die Münchner auf und begeisterte die Fans vor allem während seiner ersten Monate in München mit spektakulären Tempodribblings, baute danach aber stark ab. Nach zwei Jahren und 77 Partien (14 Tore, 27 Vorlagen) verließ der mittlerweile 29-Jährige die Bayern für kolportierte 40 Millionen Euro in Richtung Turin.

Der aktuelle Vertrag des Flügelstürmers läuft noch bis 2022. Im hochkarätigen Offensivbereich der Bianconeri gehört Costa nicht zum Stammpersonal und gilt als Wechselkandidat. Im Gespräch ist wohl ein Leihgeschäft. Costa wäre damit neben Philippe Coutinho, Ivan Perisic und dem designierten Neuzugang Álvaro Odriozola der vierte Leihspieler im Kader der Bayern.

Transfer-News vom 21.01.2020

+++ Odriozola-Leihe wohl fix +++

Jetzt könnte es ganz schnell gehen! Nach Angaben des spanischen Radiosenders "OndaCero" leiht der FC Bayern wohl Álvaro Odriozola von Real Madrid aus. Bereits am Dienstagvormittag nahm der Rechtsverteidiger nicht mehr am Teamtraining der Königlichen teil.

Der 24-Jährige kommt in Madrid nicht an Daniel Carvajal vorbei, zudem will Real wohl im Sommer Achraf Hakimi (derzeit Dortmund) zurückholen. Der AZ gegenüber wollte der deutsche Rekordmeister den Deal noch nicht bestätigen.

Am Dienstagabend landete der spanische Nationalspieler bereits am Flughafen in Oberpfaffenhofen. Bayern-Reporter Thorben Hoffman von SkySportNews postete auf Twitter ein Video von der Landung des Neuzugangs:

Transfer-News vom 20.01.2020

+++ Kühn-Leihe offenbar perfekt +++

Der erste Wintertransfer des FC Bayern ist wohl perfekt! Laut der niederländischen Tageszeitung "Telegraaf‘​​​​​​" leihen die Münchner offenbar Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam bis zum Saisonenede aus.

Der 20-Jährige, dessen Vertrag 2021 in Amsterdam ausläuft, soll zunächst in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters eingesetzt werden. Der Gewinner der goldenen Fritz-Walter-Medaille wechselte 2018 aus der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig nach Amsterdam, wartet dort aber noch auf sein Profidebüt.

+++ Bericht: Sané-Wechsel "keineswegs sicher" +++

Wechselt Leory Sané im Sommer zum FC Bayern oder nicht? Nach einem Bericht des "kicker" sei "der Wechsel keineswegs sicher". Der jüngste Beraterwechsel des Flügelflitzers ist offenbar der Grund hierfür.

Die Verhandlungen zwischen beiden Parteien müssten demnach komplett neu gestartet werden.

Der Wunschspieler des FC Bayern, dessen Vertrag 2021 bei Manchester City ausläuft, hat sich von David Beckhams Berateragentur getrennt. Zukünftig lässt sich der 24-Jährige von der LIAN Sports beraten.

Transfer-News vom 18.01.2020

+++ Michael Cuisance bei europäischen Klubs wohl heiß begehrt +++

Laut einem Bericht von "RMC Sport" ist die Liste lang: Ganze sieben Klubs aus Frankreich (Olympique Marseille, FC Metz, Stade Reims, FC Toulouse) Spanien (Real Sociedad, Real Valladolid) und den Niederlanden (Feyenoord Rotterdam) sollen Interesse am Bayern-Youngster Michael Cuisance haben.

Dass der FC Bayern den 20-Jährigen, der 2019 für rund 12 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach geholt wurde, gleich wieder ziehen lässt, noch dazu zu einem der oben genannten Mittelklasse-Vereine, ist unwahrscheinlich. Der zuletzt von einer Verletzung zurückgeworfene Cuisance war zwar bislang eher für die zweite Mannschaft der Bayern eingesetzt, soll aber nach und nach an den Profikader herangeführt werden.

Gemeinsam mit den anderen Youngstern Oliver Batista-Meier (18), Chris Richards (19) sowie Fiete Arp (20) machte der Franzose beim Trainingslager in Katar einen guten Eindruck. Das bemerkte auch Trainer Hansi Flick, der ohnehin als begnadeter Nachwuchsförderer bekannt ist.

Transfer-News vom 17.01.2020

+++ Bayern wohl an Nachwuchstalent Kühn dran +++

Schnappt sich der FC Bayern einen deutschen Juniorennationalspieler? Nach Informationen von "Sport1" ist der Rekordmeister wohl an Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam interessiert.

Demnach planen die Münchner offenbar eine Leihe des 20-Jährigen bis zum Sommer 2020. Der Offensiv-Allrounder soll demnach bei der zweiten Mannschaft der Bayern Spielpraxis sammeln und sich somit für höhere Aufgaben empfehlen.

Bayerns Coach Sebastian Hoeneß und Kühn kennen sich noch aus der gemeinsam Zeit bei RB Leipzig - der Neffe von Uli Hoeneß trainierte damals die U17 der Sachsen. 2018 wechselte Kühn von Leipzigs U19 nach Holland zu Ajax Amsterdam, schaffte dort aber nie den Sprung zu den Profis.

In Amsterdam hat der Gewinner der goldenen Fritz-Walter-Medaille noch einen Vertrag bis 2021.

Transfer-News vom 16.01.2020

+++ FC Bayern soll Tottenham-Star Eriksen kontaktiert haben +++

Schnappt sich der FC Bayern Christian Eriksen von Tottenham Hotspur? Laut einem Bericht von "Sky" hat Hasan Salihamidzic bereits Kontakt zum dänischen Spielmacher aufgenommen. Eriksens Vertrag bei Tottenham läuft im Sommer aus, bisher macht er noch keine Anstalten diesen zu verlängern. Will Tottenham noch eine Ablösesumme kassieren, muss der Verein den dänischen Nationalspieler wohl noch in dieser Transferperiode verkaufen. Laut "Sky" fordern die "Spurs" eine Summe von 20 Millionen Euro.

Allerdings dürften die Bayern bei Eriksen viel Konkurrenz haben. Inter Mailand und Manchester United werden als heiße Kandidaten gehandelt. Ein Wechsel zu Bayern gilt laut "Sky" als unwahrscheinlich, aber der Rekordmeister wolle zumindest sein Interesse hinterlegen.

+++ Bericht: FC Bayern bietet für Rechtsverteidiger Dodô +++

Der FC Bayern sucht weiter nach einem neuen Rechtsverteidiger. Neuestes Transferziel soll Dodô von Schachtjor Donezk sein. Laut einem Bericht des brasilianischen Ablegers der Online-Plattform "Goal" hätten die Münchner für den 21-Jährigen eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro geboten. Donezk soll allerdings 30 Millionen Euro fordern.

Dodô ist bei Schachtjor Stammspieler und kommt in dieser Saison bei 17 Einsätzen auf zwei Tore und drei Vorlagen. Champions-League-Erfahrung hat der brasilianische U21-Nationalspieler auch schon gesammelt - allerdings scheiterte Donezk in der aktuellen Spielzeit in der Gruppenphase.

+++ Timo Werner kontert "Brazzo" +++

Timo Werner passe nicht zum FC Bayern, erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic unlängst. "Er braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich nun zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns", erklärte der 43-Jährige.

Das sieht der Leipziger Top-Torjäger freilich ein bisschen anders. "Ich bin 23 und kann noch viele Sachen lernen. In Leipzig habe ich ja schon oft gezeigt, dass ich gegen tiefstehende Mannschaften treffen und mich gut in engen Räumen bewegen kann. Das ist auch eine Sache, die mir Julian beigebracht hat. Ich bin 23 Jahre und habe mich diese Saison schon weiterentwickelt. Aber da ist noch weiterhin Luft nach oben, wo ich mich verbessern kann und will", sagte Werner der "Bild".

Ein Wechsel sei für ihn aber nach seiner Vertragsverlängerung nun erstmal kein Thema mehr.

Transfer-News vom 15.01.2020

+++ Juventus Turin soll an Manuel Neuer interessiert sein +++

Juventus Turin zeigt offenbar Interesse an Manuel Neuer. Das berichtet das französische Blatt "France Football". Bei Juve seien die Verantwortlichen mit den Leistungen von Stammtorhüter Wojciech Szczesny unzufrieden.

Dass Neuer den FC Bayern verlässt, erschien vor einigen Monaten noch unvorstellbar. Vor einigen Wochen erklärte der Weltmeister gegenüber dem "kicker", er könne sich momentan nicht vorstellen im Ausland zu spielen. Doch seitdem hat sich seine Situation bei Bayern verändert.

Neuer bekommt ab Sommer Konkurrenz: Alexander Nübel wechselt ablösefrei von Schalke 04 nach München und soll auf wohl auf lange Sicht Neuers Nachfolge antreten. Nach AZ-Informationen gibt es sogar eine Vertragsklausel, die Nübel eine bestimmte Anzahl an Einsätzen garantiert.

Neuer schickte bereits eine Kampfansage an Nübel und betonte, er wolle immer spielen - selbst in Testpartien. Über Nübels Einsatzgarantie, dürfte Neuer nicht glücklich sein. Ein Wechsel ins Ausland könnte dann vielleicht eine Alternative werden.

+++ Neuer Rechtsverteidiger? Meunier offenbar im Fokus des FC Bayern +++

Trainer Hansi Flick wünscht sich in der Winterpause einen neuen Rechtsverteidiger für den FC Bayern. Deshalb soll der Rekordmeister laut "Sport Bild" jetzt Interesse an Thomas Meunier von Paris Saint-Germain zeigen.

Da der Vertrag des belgischen Rechtsverteidigers im Sommer ausläuft, wäre er vermütlich für eine relativ niedrige Ablösesumme zu haben. Dem Bericht zufolge wollen die Bayern-Bosse im Winter sparen, um sich im Sommer Stars wie Leroy Sané und Kai Havertz leisten zu können.

Meunier absolvierte in dieser Saison 19 Pflichtspieleinsätze für PSG. Dabei erzielte der belgische Nationalspieler ein Tor und bereitete zwei weitere vor.

Transfer-News vom 13.01.2020

+++ Bericht: AC Mailand erkundigt sich nach Jérôme Boateng +++

Neben dem FC Arsenal soll nun auch der AC Mailand Interesse an Jérôme Boateng haben. Dies berichtet "Sky Sport".

Die Rossoneri sind demnach auf der Suche nach einem weiteren erfahrenen Innenverteidiger. Als wahrscheinlichster Kandidat gilt demnach Simon Kjaer von Atalanta Bergamo, doch auch eine Leihe von Boateng soll eine Option sein. Das große Problem: Das hohe Gehalt des Ex-Nationalspielers.

Transfer-News vom 11.01.2020

+++ Guardiola: Sané-Zukunft "liegt nicht in meinen Händen" +++

Auch in England sorgen die Gerüchte um einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern seit Monaten für Diskussionen. Trainer Pep Guardiola äußerte sich nun vielsagend zur Zukunft seines Angreifers. "Jeder hat seine eigene Familie und Wünsche sowie Träume", philosophierte der ehemalige Bayern-Coach: "seine Zukunft liegt nicht in meinen Händen. Das müssen Leroy, sein Berater und der Klub entscheiden."

In Sachen Rückkehr hat Sané derweil den nächsten Schritt gemacht: Der Nationalspieler trainierte am Samstag erstmals seit seinem Kreuzbandriss vom August wieder mit dem Ball - ausgerechnet am Tag seines 24. Geburtstags.

Transfer-News vom 10.01.2020

+++ Mintzlaff: Werner-Abgang? "Im Fußball ist nichts unverkäuflich" +++

Über Monate hinweg galt Timo Werner als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für einen Wechsel zum FC Bayern. Am Ende verlängerte der Angreifer seinen Vertrag bei RB Leipzig, wo er in der laufenden Saison mit wettbewerbsübergreifend 33 Treffern in 25 Partien entscheidenden Anteil an der Herbstmeisterschaft der Sachsen hatte.

Entsprechend glücklich zeigt sich Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff über den Verbleib seines Stürmer-Stars - schließt einen Verkauf aber weiterhin nicht aus. "Im Fußball ist nichts unverkäuflich. So ehrlich müssen wir auch sein, dürfen den Fans nichts vormachen", erklärte der Vorstandsvorsitzende gegenüber der "Bild": "Wenn er weiter so performt und schießt 30 Tore oder mehr, dann wird sicher nicht nur der FC Bayern Interesse an solch einem Weltklasse-Stürmer haben."

Transfer-News vom 09.01.2020

+++ Salihamidzic: Kein Sané-Transfer zum FC Bayern im Winter +++

Leroy Sané von Manchester City wird zumindest in diesem Winter nicht zum FC Bayern wechseln. Sportdirektor Hasan Salihamidzic schloss einen Transfer des Flügelspielers im Januar aus. "Das ist kein Thema", sagte Salihamidzic, als er am Donnerstag im Trainingslager in Doha auf einen möglichen Wechsel angesprochen wurde.

"Wir brauchen Spieler, die uns jetz gleich helfen können", sagte der 43-Jährige über mögliche Neuverpflichtungen in der Winter-Transferperiode. Sané erholt sich aktuell noch von einem Kreuzbandriss, den er sich im August zugezogen hatte. Laut City-Trainer Pep Guardiola verläuft der Heilungsprozess gut. Der 23-Jährige könne aber frühestens in "einigen Wochen" ins Mannschaftstraining einsteigen.

Transfer-News vom 08.01.2020

+++ Eintracht-Neueinkauf Ragnar Ache will zum FC Bayern +++

Der U21-Nationalspieler Ragnar Ache hat in einem Interview über den FC Bayern als bevorzugten Arbeitgeber gesprochen: "Mein großes Karriereziel ist der FC Bayern", sagte der 21-Jährige der "Sport Bild". Ache spielt aktuell beim niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam und hat ab Juli 2020 einen Fünfjahresvertrag bei Eintracht Frankfurt.

Auch die Eintracht ist eine Station, die der gebürtige Frankfurter auf seiner Liste unbedingt abhaken wollte: "Mein ganzes Leben hatte ich das im Kopf und habe mir immer gesagt, dass ich einmal für Eintracht spielen will", so Ache, der zugibt, technisch noch nicht auf Top-Level zu sein und daher regelmäßig Extraeinheiten schiebt.

Bei Sparta Rotterdam kommt Ache in der bisherigen Liga-Saison auf fünf Tore und drei Vorlagen in 17 von 18 möglichen Einsätzen.

Transfer-News vom 07.01.2020

+++ Wilfried Zaha soll dem FC Bayern angeboten worden sein +++

Ein Flügelspieler aus der Premier League soll sich dem FC Bayern angeboten haben. Nein, es handelt sich dabei nicht um Leroy Sané von Manchester City. Wilfried Zaha von Crystal Palace würde anscheinend gerne zum Rekordmeister nach München wechseln, das berichtet "Sky Sport". Interessant dabei: Zahas Berater ist Pini Zahavi, der unter anderem auch Bayern-Star Robert Lewandowski vertritt.

Dem Bericht zufolge würden für den Flügelspieler 70 bis 80 Millionen Euro Ablöse fällig. Zahas Vertrag bei Crystal Palace läuft noch bis Sommer 2023. In dieser Saison kommt der Nationalspieler der Elfenbeinküste in 22 Einsätzen auf drei Tore und drei Vorlagen.

+++ Bayerns Wunschspieler Sané vor Comeback +++

Gute Nachrichten für Leroy Sané und womöglich auch den FC Bayern: Der von den Münchnern umworbene Flügelflitzer steht unmittelbar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining von Manchester City.

Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola vor dem League-Cup-Halbfinale gegen Manchester United. "Er ist fast so weit. Ich habe vor zwei Tagen mit ihm gesprochen", sagte der frühere Bayern-Trainer über den deutschen Nationalspieler: "Er macht gute Fortschritte mit dem Ball und hat das Gefühl, dass er die Belastungen gut vertragen hat."

Seit einigen Tagen trainiert der 23-Jährige bereits wieder individuell mit dem Ball. Eine vollständige Rückkehr Sanés zur Mannschaft hatte Guardiola unlängst "als unglaublich gute Nachricht für ihn und das Team" bezeichnet. "Sein Knie sieht sehr gut aus, er könnte in den nächsten Wochen zurückkehren", sagte der City-Coach.

Sané hatte sich Anfang August im im Community Shield gegen den FC Liverpool einen Kreuzbandriss zugezogen. Aufgrund dieser Verletzung nahm der FC Bayern Abstand von einem Transfer. "Jeder weiß was eine Kreuzband-OP bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge damals.

Transfer-News vom 06.01.2020

+++ Wildern die Bayern beim BVB? +++

Der FC Bayern München ist einem Bericht der spanischen Zeitung "Marca" zufolge an BVB-Außenverteidiger Achraf Hakimi interessiert. Die Münchner sollen bei Real Madrid wegen des nach Dortmund ausgeliehenen Spielers nachfragt haben, schreibt das Blatt ohne Quellenangabe. Der 21 Jahre alte Hakimi hat in Madrid einen Vertrag bis 2022 und spielt seit Sommer 2018 für Borussia Dortmund. Der FC Bayern ist derzeit auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger.

Transfer-News vom 05.01.2020

+++ Chelsea-Interesse? Alaba ist "unverkäuflich" +++

Bayern-Trainer Hansi Flick hat ein angebliches Interesse des Münchner Champions-League-Gegners FC Chelsea an einer sofortigen Verpflichtung von Verteidiger David Alaba deutlich gekontert. Auf die Frage, ob der österreichische Fußball-Nationalspieler "unverkäuflich" sei, antwortete Flick am Sonntag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha: "Das würde ich so stehenlassen, absolut."

Der "Daily Mirror" berichtete von einem Interesse der Londoner an dem 27 Jahre alten Alaba. Der Premier-League-Club sei bereit, eine Ablöse von 70 Millionen Euro zu bezahlen. Alabas Vertrag in München endet am 30. Juni 2021. Unter Flick agiert der Außenverteidiger aktuell wegen einiger verletzter Innenverteidiger im Abwehrzentrum. Die Bayern treffen in Europas Königsklasse am 25. Februar und 18. März im Achtelfinale auf Chelsea.

+++ Flick kann sich Boateng-Verkauf "aktuell nicht vorstellen" +++

Jérôme Boateng wird mit einem möglichen Transfer zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Wie "Sky" am Sonntag berichtet, haben die Londoner ihre "Bemühungen intensiviert" und die "nächsten Schritte eingeleitet". So soll sich Arsenal nach Boateng nun auch beim FC Bayern selbst nach dem Spieler erkundigt haben und mögliche Szenarien eines Verkaufs sowie die Transfermodalitäten erfragt haben.

Dass es jedoch wirklich zu einem Wechsel im Winter kommt, scheint derzeit recht unwahrscheinlich zu sein. Auch und vor allem wegen der angespannten Personalsituation in der Defensive. Wohl auch deswegen könne sich Bayern-Trainer Hansi Flick einen Boateng-Verkauf im Winter "aktuell nicht vorstellen", wie er auf der Pressekonferenz am Sonntag sagte. Boateng selbst soll Flick bislang nicht mitgeteilt haben, dass er die Bayern im Winter verlassen möchte.

+++ Flick bekräftigt Wunsch nach Rechtsverteidiger +++

Bayern-Trainer Hansi Flick sieht im Luxuskader des deutschen Rekordmeisters vor allem noch Bedarf auf der Position des Rechtsverteidigers. "Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten", sagte Flick bei der Auftakts-Pressekonferenz des Trainingslagers in Katar.

Als rechter Verteidiger hatten in der Hinrunde Joshua Kimmich oder Benjamin Pavard agiert. Kimmich soll auf Dauer jedoch im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, Pavard gilt als Option für die Innenverteidigung.

Transfer-News vom 04.01.2020

+++ Bekommt Hansi Flick im Winter einen neuen Rechtsverteidiger? +++

Die Bayern-Bosse haben Hansi Flick in seinem Wunsch nach einem neuen Rechtsverteidiger noch keine Absage erteilt. Gewohnt vage formulierte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstagmorgen vor Abflug ins Trainingslager nach Doha: "Wir schauen uns um. Wir lassen uns alle Optionen offen und werden sehen, was möglich ist."

Flick hatte zum Jahreswechsel in einem "kicker"-Interview eine zusätzliche Option rechts außen in der Abwehr als "sehr hilfreich" für die Rückrunde bezeichnet. Er könnte dann Nationalspieler Joshua Kimmich dauerhaft im defensiven Mittelfeld aufbieten und Weltmeister Benjamin Pavard innen verteidigen lassen, wo die Münchner bekanntermaßen große Verletzungssorgen haben: Niklas Süle, Lucas Hernández und Javi Martínez werden allesamt nach schwereren Verletzungen noch länger ausfallen.

+++ Fix! FC Bayern gibt Verpflichtung von Alexander Nübel bekannt +++

Wenige Minuten nach dem Abflug des FC Bayern ins Trainingslager in Doha hat der Klub offiziell den Transfer von Alexander Nübel bekanntgegeben. Der 23-jährige Torwart des FC Schalke kommt der knappen Mitteilung nach ab 1. Juli 2020 ablösefrei nach München und erhält einen Fünfjahresvertrag.

Am Samstagmorgen am Flughafen auf Nübel angesprochen hatte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch gesagt: "Wir werden, wenn es so weit ist, eine Mitteilung dazu abgeben. Aber im Moment werden wir uns nicht dazu äußern." Alle Infos zum Nübel-Wechsel finden Sie hier!

Transfer-News vom 03.01.2020

+++ Timothy Tillman kehrt zu Greuther Fürth zurück +++

Timothy Tillmann wechselt mit sofortiger Wirkung zu seinem Jugendklub SpVgg Greuther Fürth. Dies gab der FC Bayern am Freitagnachmittag bekannt. "Timothy kam mit dem Wunsch auf uns zu, zu seinem ehemaligen Verein nach Fürth zurückzukehren. Dem sind wir in Anbetracht der kurzen Restlaufzeit seines Vertrages gerne nachgekommen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", sagte Bayerns Nachwuchs-Leiter Jochen Sauer. Der ursprüngliche Kontrakt Tillmans wäre Ende Juni ausgelaufen. Der Mittelfeldspieler galt lange Zeit als eines der Top-Talente der Münchner und wurde zwischenzeitlich sogar vom FC Barcelona umworben. Ein Wechsel nach Katalonien scheiterte seinerzeit am Veto des damaligen Präsidenten Uli Hoeneß. Auf den endgültigen Durchbruch des mittlerweile 20-Jährigen warteten die Bayern allerdings vergeblich.

Tillman wechselte 2015 aus Fürth in die Jugend des deutschen Rekordmeisters. 2018 folgte eine Leihe zum 1. FC Nürnberg, wo er allerdings nur sechsmal in der Bundesliga zum Einsatz kam. Nach seiner Rückkehr war er eigentlich für die U23-Vertretung der Bayern in der 3. Liga eingeplant, zog sich allerdings beim Trainingsauftakt einen Syndesmosebandriss zu und verpasste deshalb sämtliche Spiele der Hinserie.

Transfer-News vom 02.01.2020

+++ Wenn Nübel kommt, will Ulreich gehen +++

Dass Alexander Nübel von Schalke 04 zum FC Bayern wechselt, wurde bisher noch von keiner Seite bestätigt, dennoch sorgt die Personalie beim deutschen Rekordmeister im Vorfeld schon für Unruhe. Zum einen soll sich Manuel Neuer in einem Gespräch mit Hasan Salihamidzic geweigert haben, für Nübel auf 15 Spiele zu verzichten. Zum anderen wäre auch der aktuelle Ersatzkeeper Sven Ulreich (31) von einer Verpflichtung des Schalker Schlussmanns wenig angetan.

Wie die "Sport Bild" berichtet, würde Ulreich im Falle eines Nübel-Transfers trotz Vertrag bis Sommer 2021 um seine Freigabe bitten, da er bei den Münchner nur noch Torhüter Nummer drei wäre und somit kaum mit Einsätzen rechnen könnte.

+++ Henrichs zum FC Bayern? Warum der Deal scheiterte +++

Monaco-Spieler Benjamin Henrichs soll vor einem Wechsel zu Herbstmeister RB Leipzig stehen. Beide Seiten sollen in Verhandlungen stehen, offenbar geht es nur noch um die Ablösesumme.

Der 22-Jährige war Gerüchten zufolge zuletzt auch beim FC Bayern im Gespräch, doch der Rechtsverteidiger soll sich nun für einen Transfer zum Liga-Konkurrenten entschieden haben. Ausschlaggebender Punkt: Die Münchner sollen Henrichs nur eine Leihe angeboten haben, für Henrichs war das keine Option – das berichtet die "Bild".

In Leipzig könnte der deutsche Nationalspieler hingegen einen langfristigen Vertrag erhalten. Und so möglicherweise einen Bayern-Wechsel von Lukas Klostermann, Leipzigs derzeitigem Rechtsverteidiger, ermöglichen.

Transfer-News vom 01.01.2020

+++ Pep zu Cancelo-Gerüchten +++

Joao Cancelo wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, auch der FC Valencia soll an dem Portugiesen interessiert sein.

Nun hat sich Cancelos Trainer Pep Guardiola zu den Gerüchten geäußert: "Es gibt viele Gerüchte über Spieler, die anscheinend im Sommer zum FC Bayern wechseln sollen. Ich kommentiere das aber nicht. Gerüchte sind Gerüchte bis sich ein Berater bei uns meldet, oder wir jemanden kontaktieren. Im Sommer können wir das kommentieren. Es ist ganz einfach: Wenn ein Spieler unzufrieden ist, kann er das Gespräch mit dem Verein suchen. Gibt es dann eine Einigung, kann er gehen. Wenn nicht, muss er bleiben." Das ist nun weder ein klares Dementi, noch eine Bestätigung...

+++ Schnappt sich RB Henrichs vor den Bayern?

Er soll auch auf dem Zettel beim FC Bayern gestanden haben, nun könnte aber ein Meisterschaftskonkurrent den Vorzug bekommen. Wie "Sky" berichtet, soll Benjamin Henrichs mit RB Leipzig einig sein. Es geht nur noch um die Höhe der Ablöse. Damit wäre ein Wechsel an die Isar vom Tisch.

Transfer-News vom 31.12.2019

+++ Boateng fliegt mit ins Trainingslager +++

Nach AZ-Informationen wird Jérôme Boateng (31) mit ins Trainingslager des FC Bayern nach Doha reisen. Konkrete Verhandlungen über einen Wechsel soll es derzeit nicht geben. Zuletzt hatte der "Daily Star" berichtet, dass Arsenal an dem Bayern-Spieler interessiert sein soll. Ein Wechsel Boatengs im Winter ist damit zwar weiter unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

+++ Holt Bayern im Sommer RB-Star Klostermann? +++

Ist der FC Bayern an der Verpflichtung eines weiteren DFB-Spielers interessiert? Wie die "Bild" berichtet, sollen die Münchner an RB-Leipzig-Star Lukas Klostermann dran sein, der mittlerweile auch für die deutsche Nationalmannschaft spielt.

Unter Leipzig-Coach Julian Nagelsmann gehört der Rechtsverteidiger zum absoluten Stammpersonal. In der Liga verpasste er in dieser Saison bislang ein Spiel, fast immer kommt er über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Klostermann ist vielseitig einsetzbar, neben seiner Stammposition Rechtsverteidiger kann er auch in der Innenverteidigung und als Linksverteidiger spielen.

Der Leipzig-Spieler würde ins Beuteschema des deutschen Rekordmeisters passen: Mit 23 Jahren befindet er sich im besten Fußballer-Alter, er verfügt mittlerweile über internationale Erfahrung, ist deutscher Nationalspieler und flexibel einsetzbar.

Dass die Bayern an einem neuen Rechtsverteidiger interessiert sind, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Der Plan der Münchner: Joshua Kimmich durch den neuen Spieler dauerhaft im Mittelfeld einsetzen und Benjamin Pavard dafür in die Innenverteidigung rücken lassen.

Der 23-Jährige konnte seinen Marktwert innerhalb des Kalenderjahrs 2019 mehr als verdoppeln – aktuell liegt er bei 35 Millionen Euro. Der Vertrag von Klostermann läuft noch bis 2021. Laut "Bild" will ihn RB-Sportdirektor Markus Krösche bereits seit September von einer Verlängerung überzeugen, doch bislang lässt Klostermann die "Roten Bullen" zappeln.

Aufgrund seiner Wichtigkeit in der Mannschaft wäre ein Klostermann-Transfer jedoch wohl erst im kommenden Sommer zu realisieren. Eine Übergangslösung wäre deswegen ManCity-Star Joao Cancelo, der unter Pep Guardiola keine Rolle spielt und für eine halbe Saison nach München ausgeliehen werden könnte. Konkrete Gespräche zwischen Bayern und Cancelo soll es jedoch noch nicht gegeben haben.

Dass Leipzig einem Klostermann-Verkauf nicht ganz abgeneigt zu sein scheint, zeigen die Gerüchte um Benjamin Henrichs, der neben dem FC Bayern auch mit RB in Verbindung gebracht wird. Bei einem Verkauf im Sommer könnte Leipzig zwischen 30 und 40 Millionen Euro einstreichen, 2014 haben sie ihn für lediglich 1 Million Euro Ablöse vom VfL Bochum verpflichtet.

Transfer-News vom 29.12.2019

+++ Boateng vor Wechsel nach England? +++

Jérôme Boateng (31) spielt beim FC Bayern keine große Rolle mehr. Der Champions-League-Sieger von 2013 und Weltmeister von 2014 gehört auch unter Hansi Flick nicht mehr zum Stammpersonal in der Innenverteidigung.

Schon oft wurde über einen Wechsel des 31-Jährigen spekuliert – im Sommer war unter anderem ein Transfer zu Paris Saint-Germain im Gespräch. Letztendlich kam es dann aber doch zu keinem Deal, Boateng blieb in München.

Nun gibt es neue Gerüchte um den Innenverteidiger: Laut "Daily Star" soll der FC Arsenal an einer Verpflichtung Boatengs interessiert sein. Mikel Arteta, der neue Trainer der "Gunners", soll bereits im Winter reichlich finanzielle Mittel bekommen, um sich seine Mannschaft entsprechend zusammenzustellen.

Dass die Bayern Boateng allerdings bereits im Winter ziehen lassen werden, ist aktuell sehr unwahrscheinlich. Der Grund: Die Verletzungssituation bei den Münchnern. Neben den Stamm-Innenverteidigern Niklas Süle und Lucas Hernández, die beide länger ausfallen werden, hat sich zuletzt auch noch Aushilfs-Innenverteidiger Javi Martínez verletzt, der der Mannschaft für rund sechs Wochen fehlen wird.

Sollten alle Spieler wieder fit sein, wäre ein Boateng-Wechsel allerdings durchaus realistisch. Möglicherweise ist es ja dann im kommenden Sommer so weit.

Transfer-News vom 27.12.2019

+++ Bekommt der FC Bayern Konkurrenz bei Cancelo? +++

Joao Cancelo galt zuletzt als Kandidat auf einen Winter-Transfer zum FC Bayern - nun scheinen die Münchner jedoch namhafte Konkurrenz zu bekommen. Wie die spanische Tageszeitung "AS" berichtet, ist der FC Valencia stark an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers interessiert. Der Portugiese hat demnach "höchste Priorität" bei den Fledermäusen, für die er bereits in der Vergangenheit mehrere Jahre auflief.

Cancelo wechselte erst im Sommer für geschätzte 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester City, zählt dort jedoch nicht zum Stammpersonal. Sein Vertrag bei den Citizens ist noch bis 2025 datiert.

+++ FC Bayern verlängert Vertrag mit Adrian Fein +++

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Adrian Fein bis 2023 verlängert. Der Mittelfeldspieler ist aktuell noch an den Hamburger SV ausgeliehen, in Zukunft soll er aber für die Profis des deutschen Rekordmeisters auflaufen. Mehr Infos zur Verlängerung gibt's hier.

+++ Entscheidung über Winter-Transfer von Sané gefallen? +++

Kommt er im Winter, im Sommer - oder überhaupt nicht? Die Transfer-Saga um Leroy Sané nahm zuletzt neu an Fahrt auf, nachdem die "Sport Bild" berichtet hatte, dass der Nationalspieler einen Wechsel im Winter forciere. Dazu wird es aber wohl nicht kommen.

Wie der "Daily Star" berichtet, ist die Entscheidung über einen Winter-Transfer des 23-Jährigen nun gefallen. Demnach hat City-Coach Pep Guardiola einem Wechsel im Wintertransferfenster nun endgültig einen Riegel vorgeschoben. Komplett vom Tisch ist ein Transfer aber wohl nicht. So könnte der Angreifer im kommenden Sommer für eine Ablöse von umgerechnet 99,5 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln.

Transfer-News vom 26.12.2019

+++ Wohl mehrere Top-Klubs an Coutinho interessiert +++

Laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" sollen mehrere Vereine aus der Premier League darauf spekulieren, dass der FC Bayern im Sommer nicht die Kaufoption für Philippe Coutinho zieht. Neben Manchester United und Tottenham Hotspur soll demnach auch der FC Liverpool darüber nachdenken, den brasilianischen Ballzauberer zurückzuholen. Dort spielte Coutinho unter Jürgen Klopp seinen bisher besten Fußball, wurde "Little Magician" (kleiner Magier) genannt.

Beim FC Bayern hat der 27-Jährige noch nicht seine volle Zauberkraft entfaltet, sein ganzes Potenzial zeigte er bislang erst einmal, beim 6:1 gegen Werder Bremen, wo er drei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Insgesamt kommt Coutinho bisher auf wettbewerbsübergreifend sieben Tore und sieben Vorlagen.

Die Münchner haben eine Kaufoption über kolportierte 120 Millionen Euro. Ob sie davon Gebrauch machen oder ob sich tatsächlich die oben genannten englischen Klubs Hoffnungen machen können, dürfte maßgeblich von der Rückrunde abhängen.

Transfer-News vom 25.12.2019

+++ Bericht: FC Bayern an Routinier Mertens interessiert +++

Verpflichtet der FC Bayern im Sommer möglicherweise einen Spieler mit reichlich internationaler Erfahrung?

Wie die italienische Tageszeitung "Il Mattino" berichtet, sollen die Münchner über eine Verpflichtung von Dries Mertens nachdenken. Der Vertrag des 32-jährigen Belgiers beim SSC Neapel läuft im kommenden Sommer auf. Eine Verlängerung gilt bislang als unwahrscheinlich – beide Seiten finden beim Gehalt zu keiner Einigung.

Laut "Il Mattino" hätte der deutsche Rekordmeister einen Transfers des Offensivmanns sondiert. Der Belgier ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann sowohl als Mittelstürmer, Hängende Spitze oder Linksaußen spielen.

Sollten die Bayern wirklich über eine Verpflichtung nachdenken, würden sie es wohl mit reichlich Konkurrenz zu tun bekommen. Neben etlichen Vereinen aus der englischen Premier League soll auch Borussia Dortmund an Mertens interessiert sein.

Transfer-News vom 24.12.2019

+++ FC Bayern soll Adrian Fein vom HSV zurück nach München holen +++

Wie die "tz" berichtet, soll der FC Bayern planen, ein Eigengewächs zurück an die Säbener Straße zu holen. Adrian Fein (20) ist derzeit an den Hamburger SV ausgeliehen und hat sich dort zum Leistungsträger und heimlichen Chef auf dem Platz entwickelt.

Das blieb auch Hasan Salihamidzic nicht verborgen. "Wir sind froh, dass Adrian konstant gute Spiele macht, und er sich stark in Hamburg präsentiert", sagte Bayerns Sportchef vor Kurzem der "SportBild". "Für ihn war es genau der richtige Weg, zum HSV zu gehen."

Nun soll sich Fein also offenbar wieder in München beweisen dürfen. Dem Bericht zufolge soll er ab Sommer bei den Profis mitmachen. "Natürlich träume ich davon, eines Tages in der Bundesliga für den FC Bayern zu spielen. Ich bin Münchner und schon seit Kindertagen großer Fan des Klubs", sagte der hoch veranlagte Mittelfeldspieler zuletzt, der inzwischen das Münchner Kindl als Tattoo auf dem Arm trägt und seit dem zarten Alter von Acht Jahren alle Jugendmannschaften des Rekordmeisters durchlief.

Transfer-News vom 23.12.2019

+++ Sané-Wechsel schon im Winter? Bayern-Bosse sind wohl skeptisch +++

Vergangene Woche war zu vernehmen, dass Leroy Sané einen Wechsel von Manchester City zum FC Bayern bereits im Winter favorisieren soll. Hasan Salihamidzic drückte auf die Berichte hin ein bisschen auf die Bremse und sagte nach dem Spiel gegen Wolfsburg, man werde sich alle Optionen offen lassen.

Mit der Zurückhaltung scheint der Sportchef nicht alleine zu sein. Wie der "kicker" am Montag berichtet, gebe es bei den Münchner Bossen generell Bedenken, den 23-jährigen Außenstürmer, der noch bis weit in die Rückrunde durch einen Kreuzbandriss außer Gefecht sein würde, schon im Winter zu verpflichten.

Der einzige Hebel, der die Bayern zum Einlenken bewegen könnte, scheint die Ablösesumme (kolportiert aktuell zwischen 80 und 100 Millionen) zu sein. Gehe Manchester City mit dieser noch entscheidend nach unten, sei ein Transfer in der Winterperiode dennoch möglich, so das Fachmagazin.

Transfer-News vom 22.12.2019

+++ Bericht: Nübel wechselt zum FC Bayern +++

Wie die "Bild" berichtet, soll Schalke-Torwart Alexander Nübel im kommenden Sommer zum FC Bayern wechseln und dort einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben. Mehr Infos dazu gibt's hier. Erst am Sonntagvormittag war bekannt geworden, dass Nübel seinen Vertrag in Gelsenkirchen nicht verlängern wird und zur kommenden Saison ablösefrei wechselt.

+++ Nübel verlässt Schalke: Weg frei für Bayern? +++

Schalke-Torwart Alexander Nübel wird die Gelsenkirchener am Saisonende verlassen. Die Königsblauen bestätigten die endgültige Ablehnung ihres Angebotes zur Verlängerung des auslaufenden Vertrages bis 2024 durch den 23 Jahre alten Schlussmann. Zuvor hatte Nübel eine Entscheidung wochenlang aufgeschoben.

"Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht", kommentierte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider Nübels Entschluss.

Schneider betonte nochmals die guten, für Nübel aber offenkundig nicht ausreichenden Perspektiven bei den Knappen: "Wir haben Alex in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat."

Nübel strebt augenscheinlich als nächsten Schritt seiner Karriere einen Wechsel ohne Ablöse zu einem Spitzenklub an. Der FC Bayern kommt jedoch inzwischen wohl nicht mehr als neuer Klub für eine der größten Torhüter-Hoffnungen in Deutschland in Betracht, da Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer an der Isar vor einer Vertragsverlängerung steht. Kontakte zu anderen Verein sind allerdings nicht bekannt.

Nübel war 2015 vom SC Paderborn nach Schalke gekommen. In der vergangenen Saison löste der Keeper Ralf Fährmann als Nummer eins zwischen den Pfosten der Gelsenkirchener ab. Seither steigerte Nübel, der aufgrund einer Rotsperre erst am 31. Januar wieder spielen darf, seinen Marktwert auf geschätzt 15 bis 20 Millionen Euro.

Als Nachfolger für Nübel auf Schalke kommt Markus Schubert (21) in Betracht. Auch der U21-Nationalkeeper, der während Nübels Sperre das Schalker Tor hütet, gilt als ein großes Torwart-Talent.

Transfer-News vom 21.12.2019

+++ Salihamidzic zu Sané-Wechsel: "Alle Optionen offen lassen" +++

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich vielsagend zu einem möglichen Wechsel von Leroy Sané in der anstehenden Wintertransferperiode geäußert. "Es ist nicht gut über Spieler von anderen Klubs zu sprechen. Wir werden uns alle Optionen offen lassen auf dem Transfermarkt, aber es wird wohl nicht viel passieren", sagte Salihamidzic vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg gegenüber "Sky".

Die Gerüchte um einen Wechsel des deutschen Nationalspielers zu den Bayern wurden zuletzt wieder heißer. Wie die "Sport Bild" am Mittwoch vermeldete, forciert Sané bereits im Winter einen Transfer nach München.

+++ Nächstes Wunderkind? FC Bayern offenbar an 17-jährigem Sevilla-Youngster interessiert +++

Der 19-jährige Alphonso Davies sorgt aktuell beim FC Bayern für Furore. Es wäre nicht verwunderlich, suchten die Bayern-Bosse schon nach dem nächsten potentiellen Wunderkind. Laut einem Bericht der "Daily Mail" zeigt der Rekordmeister großes Interesse am 17-jährigen Spanier Antonio Zarzana vom FC Sevilla. Der zentrale Mittelfeldspieler mischt aktuell in Sevillas A-Jugend mit und debütierte bereits mit 16 für die zweite Mannschaft der Andalusier in der dritten spanischen Liga.