Stundenlang rastete er in einer Felshöhle, die ihm die Idee für die Blaue Grotte von Linderhof eingab. Der Laubengang führte hinunter zur Bade- und Bootshütte. Der König schwamm sehr gern und gut, was viele am Tod "durch Ertrinken" zweifeln ließ.

Noch lieber ritt er. Der Park hatte einen eigenen Marstall (wo alle Bediensteten nach dem Tod auf Kreuz und Bibel schwören mussten, über das Geschehen lebenslang zu schweigen). Am Seeufer dienten Pferdekoppeln als Schwemmen. Dort stand auch die Bank, wo der Internierte bei der Rast mit dem Psychiater Dr. Gudden die Flucht geplant haben soll. Sie ist seit dem Unglück verschwunden.

Es waren weite Ausritte, bis ins Tiroler Zillertal. Oft ritt er mehrere Nächte hintereinander. Dabei besuchte der sonst so menschenscheue Monarch auch mal Wirtshäuser wie das der legendären "Fischerliesl" am Schliersee; der Reitknecht musste immer einen Almosenbeutel mitnehmen.

In Tutzing besuchte er den Schriftsteller Maximilian Schmidt, der den bayerischen Tourismus organisiert hat, im Schloss Ammerland den satirischen Grafen Franz von Pocci, den er sogar bedichtete, in Niederpöcking den Märchenmaler Moritz von Schwind, im Schloss Fürstenried den geisteskranken Bruder Otto, im Schloss Possenhofen die Herzogin Sophie, seine Cousine und zeitweilige Verlobte.

Mit Cousine Sisi setzt Ludwig von Berg aus zur Roseninsel über

Am häufigsten traf sich Ludwig, während er auf seinem Lieblingsschloss weilte, mit Sophies Schwester Elisabeth in Bayern. Die Base wohnte als Kind im elterlichen Schloss Possenhofen, als Kaiserin von Österreich verbrachte sie die Sommermonate von 1867 bis 1870 auf Schloss Garatshausen und danach im moderneren Hotel Strauch in Feldafing, wo für sie extra ein Fitness-Studio eingerichtet war. Bei ihr erschien der acht Jahre jüngere Ludwig meist in österreichischer Uniform und, wie Sisi erzählte, "ganz mit Chypre parfümiert". Alle Bediensteten mussten sich dann entfernen.

Dem Dorf Possenhofen schenkte der Bau-König einen Bahnhof, den er komplett mit Lilien schmücken ließ. Am liebsten aber setzten die Seelenverwandten mit dem Kahn zur menschenleeren Roseninsel über.

Als regierender Fürst konnte der einsame Bayern-Herrscher nicht umhin, gelegentlich hohe Gäste zu empfangen. Zu Ehren der russischen Zarin Alexandrowna wurde ein gigantisches Brillantfeuerwerk gezündet, Dorfkinder, darunter der Berger Bäckerbub und spätere Dichter Oskar Graf, mussten Verslein aufsagen.

Kühl war indes der Empfang Kaiser Wilhelms I. im August 1871: Neben ihm sitzend, soll sich Ludwig nur mit dem Oberhofmeister unterhalten haben – über Geisteskranke. Hatte er, der Pazifist, doch 1866 "Höllenqualen" durchlitten, wie er seinem "geliebten, wunderbaren Freund" Wagner schrieb, weil ihm seine Regierung zum Bruderkrieg gegen Österreich an der Seite Preußens nötigte; um der bitteren Entscheidung zu entgehen, floh er mit seinem Reitknecht in die Schweiz.

Es sind zum Teil wenig oder gar nicht bekannte Episoden und Anekdoten, die da in Benediktbeuern dokumentiert sind. Auch alle wichtigen politischen Ereignisse – die Kriege 1866 und 1870/71, die Reichsgründung sowie die Idee eines "Geheimbundes" – sind eng mit Schloss Berg verbunden.

Vergleichsweise zurückhaltend dagegen der rätselhaft gebliebene Tod. Dieses Kapitel könnte, wie Schweiggert meint, allein das im Hauptstaatsarchiv verwahrte Geheimarchiv des Hauses Wittelsbach aufhellen. So muss sich der Besucher diesbezüglich mit einigen Raritäten begnügen, beispielsweise mit der Totenmaske aus dem Lainzer Sisi-Museum.

Die öffentliche Vernissage zu "Schloss Berg – Ludwig II. heimliche Residenz" findet am 6. Mai um 18 Uhr im Kloster Benediktbeuern statt. Die Ausstellung ist bis 3. Juli sonntags von 11 – 17 Uhr, dienstags und samstags von 13 – 17 Uhr geöffnet. Das Buch "Ludwig II. und sein Paradies am Starnberger See" (24,90 Euro) von Alfons Schweiggert ist im Allitera Verlag erschienen.