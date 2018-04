Was haben Sie entdeckt?

Wie gut es uns eigentlich geht. Dass es Menschen in unserer Stadt gibt, die schlimme Dinge erlebt haben und in schwierigen sozialen Situationen sind. Manche Lebensgeschichten machen schon nachdenklich.

Was hat sie berührt?

Ich habe Frauen getroffen, die nur in dieser Einrichtung ihre Kopftücher abnehmen, weil es dort ein Frauencafé gibt, in dem keine Männer sind. Die sich nur dort frei fühlen und zeigen können. Das hat mich berührt. Die Sozialarbeiter haben auch erzählt, wie glücklich viele Kinder sind, dass sie dort einen Garten zum Spielen haben. Wo sie wohnen, gibt es halt keinen Garten – und auf Spielplätze kommen viele von ihnen nicht so oft.

War es kompliziert, Kollegen für diese Helfer-Aktion zu gewinnen?

Nein, gar nicht. Es wollten sogar mehr, mit als wir mitnehmen konnten. Nicht nur Geld spenden, sondern selber zupacken.

Haben Sie neue Freundschaften geschlossen?

Ja, wir haben danach sogar einen Stammtisch ins Leben gerufen. Wir treffen uns jetzt alle sechs Wochen, im Sommer natürlich im Biergarten.

Heuer sind Sie wieder dabei?

Ja. Diesmal bauen wir in der Einrichtung zusammen mit einer Gartenbauarchitektin neue Spielgeräte aus Holz und Steinen im Garten.

Können Sie den Aktionstag anderen Firmen empfehlen?

Total. Diese Art des Helfens macht Spaß und ist viel besseres Teambuilding, als zusammen wandern, raften oder radeln zu gehen. Da hat man dann zwar Zeit miteinander verbracht, aber nichts hinterlassen. Es tut gut, etwas zu hinterlassen, das bleibt und das einen Wert hat.