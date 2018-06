Aktionen zur Weltmeisterschaft Bei jedem Tor ein Schnäppchen: Kunden profitieren vom WM-Erfolg

Rabatte pro Tor bei myTaxi Die App myTaxi

soll es Taxi-Kunden erleichtern, ihr Transportmittel mit dem Smartphone zu buchen und zu bezahlen. In der App kann der jeweilige Abholort sowie die Zeit eingegeben werden und das entsprechende Taxi steht dann pünktlich bereit. Dank der automatischen Abwicklung des Zahlungsvorganges ersparen sich Passagiere außerdem auch das Risiko, nicht genügend Geld in der Tasche zu haben und können sich ein Taxi auch dann bestellen, wenn gerade kein Bankautomat in der Nähe ist.

Zur WM 2018 hat sich myTaxi eine Rabattaktion ausgedacht, die in Zusammenhang mit der Anzahl deutscher Tore steht. App-Nutzer erhalten pro WM Spiel der deutschen Nationalelf einen Grund-Rabatt von drei Euro. Dieser ist unabhängig vom Ausgang des Spiels und wird daher auch nach Niederlagen gewährt. Interessant wird es allerdings erst dann, wenn die Nationalelf Tore schießt. Dann nämlich wartet pro Tor ein weiterer Rabatt von drei Euro. Am Beispiel des deutsch-brasilianischen 7:1 Sieges also hätte es 24 Euro Rabatt gegeben. Ausgenommen von der Aktion sind Tore, die im Rahmen eines Elfmeterschießens fallen. Den jeweiligen Rabattcode finden Interessierte auf der Seite mytaxi-aktion.de.

Tarif-Rabatte pro Sieg bei 1&1

Pro Tor gewährt der Mobilfunkanbieter 1&1 keine Rabatte. Das Unternehmen setzt lieber auf deutsche Siege und gewährt seinen Kunden dann pro gewonnenem WM-Spiel einen Rabatt in Höhe von 9,99 Euro. Im günstigsten Tarif „LTE S“, der mit 9,99 Euro monatlich zu Buche schlägt, könnten Kunden die inkludierten Dienste dann also einen Monat lang kostenlos nutzen.

Ein Sieg der deutschen Nationalelf ist 1&1 9,99 Euro wert. Foto: Quelle: Ganossi (CC0-Lizenz)/ pixabay.com

Da die Mannschaft den ersten Sieg nun leider verschenkt hat, hat sich die mögliche Rabattchance auf sechsmal 9,99 Euro verringert. Das gilt natürlich nur, wenn die DFB-Elf von jetzt an bis zum Abpfiff des Finales kein einziges Spiel mehr verliert. Wie sich die Konditionen genau darstellen und wie sich dar Rabatt auf andere Tarife auswirkt, zeigt 1&1 auf seiner Webseite.

Siegschützen-Spiel bei Saturn

Und wieder eine Aktion, bei der es nicht auf Tore, sondern auf Siege ankommt. Der Elektronik Riese Saturn verschärft die Gewinnchance allerdings, indem Kunden beim Einkauf Lose erhalten und etwas Glück haben müssen. Auf einem solchen Los ist eine Zahl zwischen eins und 23 zu finden. Diese Zahl entspricht den Trikotnummern der deutschen Nationalspieler. Wer welche Nummer trägt, ist unter dfb.de zu sehen. Entscheidend ist die Nummer, weil das eigene Los nur dann gewinnt, wenn der zugehörige Spieler beim aktuellen WM-Spiel den Siegtreffer schießt. Ist das also beispielsweise Mats Hummels mit der Trikotnummer fünf, gewinnen all diejenigen, die bei ihrem Einkauf ein Los mit der gleichen Nummer erhalten haben.

Bei Saturn kommt es nicht nur auf den Sieg, sondern auch auf den Schützen an. Foto: Quelle: MstfKckVG (CC0-Lizenz)/ pixabay.com

Zu gewinnen gibt es in diesem Fall keine zuvor festgelegten Preise oder Gutscheine, sondern den gesamten Einkauf zum Zeitpunkt der Losvergabe. Es ist also durchaus möglich, mit etwas Glück sogar den Wert des gekauften Fernsehers zu gewinnen. Gewinner erhalten dann einen Coupon mit der entsprechenden Summe und können diesen bei ihren nächsten Einkäufen einlösen. Weitere Informationen zur Siegtor-Prämie gibt es unter saturn.de.

Günstigere Ausflüge in den Holiday Park

Zugegeben: Von München aus ist der Holiday Park in Haßloch nicht binnen kürzester Zeit zu erreichen. Rund vier Autostunden müssen Ausflügler auf sich nehmen, um den Freizeitpark zu besuchen. Dank der WM könnte sich das jedoch lohnen, denn der Holiday Park lockt mit Rabatten pro Tor der deutschen Mannschaft. Und diese fallen nicht gering aus: Jedes Tor verringert den Eintrittspreis für ein Online Ticket (ab 1,40m) im Falle eines deutschen Sieges um zehn Prozent. Sollte die DFB-Elf zehn Tore schießen, verkauft der Park das Ticket dann für einen Betrag von einem Euro. Genau Konditionen finden Interessierte unter holidaypark.de.